Javier Milei en Paraguay: "Campaña del miedo" universidades y críticas a CFK

En un foro de empresarios habló de una "campaña del miedo" de las protestas universitarias y criticó a CFK por el caso Vialidad

16 de septiembre de 2025 - 23:16
Javier Milei viajó a Paraguay donde habló frente a empresarios y emprendedores

Javier Milei brindó el martes (16/09) por la noche, su segundo discurso en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP). Allí apuntó contra la “campaña del miedo”, pero no detalló quienes la impulsan.

“Hay que buscar la forma de hacer las cosas de la manera más eficiente para que la gente no tenga miedo”, aseguró.

Y continuó:

Básicamente, ellos lo que venden es seguridad y certeza, pero la seguridad que vendieronal momento de actuar falla siempre. Entonces ahí está el desafío, en demostrar que la forma en que lo hacen es ineficiente Básicamente, ellos lo que venden es seguridad y certeza, pero la seguridad que vendieronal momento de actuar falla siempre. Entonces ahí está el desafío, en demostrar que la forma en que lo hacen es ineficiente

Javier Milei en una de sus exposiciones del martes en el vecino pa&iacute;s

Miedo

“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”, reclamó el Presidente.

Y agregó:

Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos

Recordemos que en horas más docentes, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y partidos políticos se movilizarán frente al Congreso en defensa de la educación pública en la tercera edición de la marcha. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se debatirá el rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

El Presidente durante su exposición en el Foro Empresarios remarcó

Nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos Nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos

Vialidad

En otro orden, Milei mencionó el caso Vialidad, habló de los “40 mil kilómetros de rutas nacionales” y como el Gobierno está “entrando en un proceso de licitación de 10 mil kilómetros que sí son rentables”.

Rutas no rentables

“Se va a resolver vía el sector privado con las licitaciones. Y aquellas que no sean rentables, se les asignará una partida y aquel que provea la mejor solución se va a ocupar de resolver esas rutas, es decir, de modo tal de eficientizar y que al menos sea lo más parecido al mecanismo de mercado, de tomo tal que se achique la distorsión y que esos bienes estén”

cfk balcon beso.jpg
CFK mereci&oacute; comentarios del Presidente argentino

Unos renglones para CFK (Caso Vialidad)

“Es más fácil tener Vialidad y decir que vas a hacer un montón de rutas como se hizo en otro Gobierno y que, como consecuencia de ello, hay una persona con una tobillera presa porque la plata de las rutas se las afanaron”, criticó el Presidente.

"Ahora en la previa a las elecciones manipulan a las personas vía el miedo, manipulan a la sociedad llenándola de miedos, entonces ustedes tienen que saber enfrentar ese tipo de cuestiones”. Concluyó-

