¿"Lo peor ya pasó"? Archivo demoledor contra Javier Milei / Toto Caputo

La frase de "lo peor ya pasó" fue dicha por Javier Milei anoche, en su cadena nacional. Llamativo que en diciembre de 2024, en otra cadena nacional, había lanzado una frase similar: "con orgullo y esperanza puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego, estamos saliendo del desierto, la recesión terminó, el país ha comenzado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor".