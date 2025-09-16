Javier Milei intenta sembrar esperanza en los argentinos, con la mira en las elecciones de octubre, tras la 'paliza' en los comicios bonaerenses. Y tal como había dicho Mauricio Macri en 2018, el Presidente prometió: "lo peor ya pasó". Sin embargo, el archivo no perdona, y en X se viralizan videos que dejan en offside al libertario.
YA LO DIJERON EN 2024
¿"Lo peor ya pasó"? Archivo demoledor contra Javier Milei / Toto Caputo
Anoche en cadena nacional Javier Milei dijo que "lo peor ya pasó", pero el archivo no perdona: el Presidente y Luis Caputo dijeron lo mismo... ¡en 2024!
La frase de "lo peor ya pasó" fue dicha por Javier Milei anoche, en su cadena nacional. Llamativo que en diciembre de 2024, en otra cadena nacional, había lanzado una frase similar: "con orgullo y esperanza puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego, estamos saliendo del desierto, la recesión terminó, el país ha comenzado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor".
Pero no sólo el Presidente usó esa frase anteriormente: su ministro de Economía, Luis Caputo, lo dijo en dos ocasiones, también el año pasado.
En junio de 2024, Caputo dijo en un discurso en el Latam Economic Forum: "creemos que lo peor pasó". 4 meses después, en octubre, en una entrevista con Luis Majul, insistió: "tengan más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó".
Sin embargo, ya casi finalizando 2025, resulta evidente que en ese entonces lo peor no había pasado: si bien el Gobierno logró bajar la inflación, en estos últimos 3 meses la desinflación se frenó. Además, la mitad de los argentinos dice que no llega a fin de mes (los salarios quedaron totalmente devaluados), crece el desempleo, cierran industrias, pymes y comercios, la actividad económica está al borde de la recesión, dólar subiendo, Riesgo País subiendo, etc, etc... ¿Habrá que creerles esta vez?
