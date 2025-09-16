Nucleoeléctrica S.A: Argentina privatizará el control de su capacidad nuclear

atucha.jpg

Argentina y la energía nuclear

El objetivo es lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio entre otras cuestiones, explicó Adorni. El objetivo es lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio entre otras cuestiones, explicó Adorni.

Para la venta de parte de Nucleoeléctrica Argentina, el Gobierno nacional dispuso un plan de recuperación. En ese sentido, se destacó que la compañía no recibió aportes estatales para su correcto funcionamiento durante 2024, condición exigida por potenciales inversores que no llegan para “levantar” la compañía sino para su explotación directa.

"En 2024, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada. La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II)”, anunciaron desde Casa Rosada.

El traspaso está previsto a concretarse vía licitación pública nacional e internacional. Por el momento, se desconocen potenciales interesados en el negocio.

Privatizaciones

Fiel a su estilo, Adorni dejó una advertencia política sobre el avance de las privatizaciones. Según el vocero, “todas las empresas públicas están irremediablemente rumbo a ser privatizadas” como parte de la política de reducción estatal que mantiene el Gobierno nacional.

“Esto representa el fin del estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”, aseguró.

