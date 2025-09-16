Oracle festeja el anuncio sobre TikTok: Larry Ellison sigue festejando

Sin embargo, el líder de la Casa Blanca suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió el plazo 90 días para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. El nuevo plazo vence el 17/09.

Oracle

Las acciones de Oracle escalaron antes de la apertura del mercado el martes 16/09, impulsadas por el optimismo en torno a un acuerdo por TikTok.

Las acciones de Oracle han subido +34% este mes y +81% este año, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial y una cartera de trabajos contratados de US$ 455.000 millones (con OpenAI).

Los analistas de Jefferies dicen que Oracle es una "nueva fuerza en las guerras de la nube", que desafía a Microsoft, Alphabet y Amazon.

Oracle aparece entre un consorcio de empresas que permitiría a TikTok continuar con sus operaciones en USA en un acuerdo marco entre Estados Unidos y China, informó CBS News.

Pero el algoritmo seguiría siendo chino, precisó Beijing.

Las preocupaciones sobre la seguridad nacional y el acceso a los datos de los usuarios han rodeado durante mucho tiempo a ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, y la aplicación se enfrenta a una prohibición estadounidense a menos que se deshaga de sus activos en ese país.

Oracle ha surgido con frecuencia como posible socio o comprador de TikTok, y Trump ha declarado que estaría abierto a tal solución.

