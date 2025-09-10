Larry Ellison, cofundador de Oracle, se convirtió en la persona más rica del mundo, superando a Elon Musk, luego de que las acciones de su empresa subieran más de un 39% en un solo día. Así, elevó el valor de la participación de Ellison en la compañía a más de US$ 386 mil millones, según el Índice de Multimillonarios Bloomberg.
LIDERAZGO DE IA
¿Quién es el hombre que desplazó a Elon Musk como el más rico del mundo?
La cima del ranking de los más ricos se batió entre empresarios tecnológicos. Con un Elon Musk que atravesó varias obstáculos, Larry Ellison tomó la delantera.
Esto lo logró impulsado por el auge de la inteligencia artificial y contratos multimillonarios. Musk, por su parte, se queda en segundo lugar con un patrimonio estimado en US$ 384 mil millones. Solo US$ 2 mil millones lo separan de de ser el número uno. Sumados, generan más que el PBI de Argentina y Uruguay juntos.
El hito se produjo luego de que Oracle reportara un "trimestre asombroso", en palabras de su directora ejecutiva, Safra Catz, según lo publicado por Financial Times.
La empresa firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes distintos, lo que disparó sus reservas a US$ 455 mil millones, muy por encima de los US$ 138 mil millones del trimestre anterior y las expectativas de los analistas.
La transformación que generó Larry Ellison
Oracle, que durante años fue criticada por su lenta transición hacia la computación en la nube, ha resurgido como un actor central en el ecosistema de inteligencia artificial. Gracias a acuerdos estratégicos con empresas como OpenAI, SoftBank, Meta, Nvidia, AMD y xAI, la compañía ganó terreno como proveedor clave de infraestructura para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA.
Uno de los mayores acuerdos recientes fue con OpenAI, por un arrendamiento de 4,5 gigavatios de potencia informática valorado en US$ 30 mil millones anuales, que incluye la construcción de centros de datos en Texas.
Las acciones y proyección de Oracle
El mercado respondió con entusiasmo. Las acciones de Oracle alcanzaron los US$ 335 el miércoles 10/09, elevando su capitalización bursátil a US$ 942 mil millones. Con un 41% de participación accionaria, Ellison ha visto su fortuna dispararse este año. Su empresa, además, proyecta un aumento en los ingresos de infraestructura en la nube de US$ 18 mil millones este año a US$ 144 mil millones en los próximos cinco años, una previsión que supera en un 60% las expectativas de Wall Street.
En contraste, Tesla —la joya de la corona de Musk— atraviesa dificultades. Las acciones de la automotriz han caído un 25% desde diciembre, arrastradas por la incertidumbre en torno a su estrategia de vehículos eléctricos, así como la polarización que genera la figura de Musk. Actualmente, su participación del 16% en Tesla está valorada en US$ 187 mil millones.
Keith Weiss, analista de Morgan Stanley, dijo a FT:
En un contexto de creciente demanda y escasez de chips, Oracle ya anunció que elevará su inversión de capital a US$ 35 mil millones para este año fiscal. Catz destacó que la empresa logra generar mayores ingresos con menor inversión física que sus competidores, gracias a una utilización más eficiente de su infraestructura.
Con la inteligencia artificial reconfigurando el panorama tecnológico global, Oracle parece estar posicionándose como una de las grandes ganadoras. Y con ello, su fundador, Larry Ellison, asciende a la cima del ranking de los más ricos del mundo.
