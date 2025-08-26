La competencia en el mundo del aprendizaje de idiomas acaba de volverse más feroz. Google anunció el lanzamiento de nuevas funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial en Google Translate que desafían el dominio de Duolingo en el sector educativo digital.
La inteligencia artificial de Google aplasta a Duolingo con sus nuevas herramientas
Google introduce funciones experimentales con inteligencia artificial que incluyen práctica personalizada y conversaciones en tiempo real en más de 70 idiomas.
Funciones que revolucionan el aprendizaje en Google
La nueva herramienta de práctica de idiomas está diseñada tanto para principiantes que buscan desarrollar habilidades conversacionales básicas como para usuarios avanzados que desean perfeccionar su vocabulario. El sistema genera sesiones de práctica personalizadas que se adaptan automáticamente al nivel de cada usuario y a sus objetivos específicos de aprendizaje.
Para acceder a esta función, los usuarios deben seleccionar la opción "práctica" dentro de la aplicación Google Translate. Desde allí, pueden configurar su nivel de habilidad y establecer metas personalizadas. El sistema entonces crea escenarios customizados donde podés escuchar conversaciones y tocar las palabras que escuchás para mejorar la comprensión, o practicar hablando directamente.
La experiencia beta está disponible desde el martes en las aplicaciones de Android e iOS. Inicialmente, la función está disponible para hablantes de inglés que practican español y francés, así como para hablantes de español, francés y portugués que aprenden inglés.
Conversaciones en tiempo real: el futuro es ahora
Además de las herramientas de práctica, Google introdujo la capacidad de mantener conversaciones fluidas con traducciones de audio y texto en pantalla. Esta función permite comunicación en tiempo real en más de 70 idiomas, incluyendo árabe, francés, hindi, coreano, español y tamil.
La función "Traducción en vivo" utiliza los modelos avanzados de reconocimiento de voz de Google para identificar pausas, acentos y entonaciones, permitiendo conversaciones naturales incluso en ambientes ruidosos como restaurantes o aeropuertos. Estas capacidades están disponibles para usuarios en Estados Unidos, India y México.
Según Google, las personas traducen aproximadamente 1 billón de palabras a través de sus plataformas Translate, Search, Lens y Circle to Search, consolidando su posición como líder en tecnología de traducción.
