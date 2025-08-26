La inteligencia artificial de Google aplasta a Duolingo con sus nuevas herramientas

image

La experiencia beta está disponible desde el martes en las aplicaciones de Android e iOS. Inicialmente, la función está disponible para hablantes de inglés que practican español y francés, así como para hablantes de español, francés y portugués que aprenden inglés.

Conversaciones en tiempo real: el futuro es ahora

Además de las herramientas de práctica, Google introdujo la capacidad de mantener conversaciones fluidas con traducciones de audio y texto en pantalla. Esta función permite comunicación en tiempo real en más de 70 idiomas, incluyendo árabe, francés, hindi, coreano, español y tamil.

La función "Traducción en vivo" utiliza los modelos avanzados de reconocimiento de voz de Google para identificar pausas, acentos y entonaciones, permitiendo conversaciones naturales incluso en ambientes ruidosos como restaurantes o aeropuertos. Estas capacidades están disponibles para usuarios en Estados Unidos, India y México.

Según Google, las personas traducen aproximadamente 1 billón de palabras a través de sus plataformas Translate, Search, Lens y Circle to Search, consolidando su posición como líder en tecnología de traducción.

