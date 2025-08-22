Maduro, milicias populares bolivarianas y Trump se relame por Venezuela

Según sus palabras, usará todo su “poder” para “frenar el flujo de drogas” hacia su país, a poco de haber catalogado a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que le permite derribar barcos o abatir a narcotraficantes, y tras que eld epartamento de Estado estadounidense duplicará la oferta de recompensa por la cabeza del mandatario Nicolás Maduro, a quien se lo vincula con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

image

El USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, con 4 mil soldados a bordo y equipados con sistemas de misiles guiados Aegis, se encuentran patrullando las aguas cercanas a Venezuela, dispuestos a disparar a cualquier amenaza o a barcos traficantes, como parte de la actual política gubernamental trumpista para combatir el flujo de drogas desde el sur del Caribe hacia Estados Unidos, en pos de evitar que se cuele el fentanilo, un potente opiáceo que se cobra cien mil vidas al año.

Este despliegue no se limitó a buques: también se incluyeron aviones, submarinos y otros activos militares en la región. Según se reportó, esta acción representa el mayor despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe desde la invasión de Panamá en 1989.

Frente este despliegue naval y militar, el líder venezolano Nicolás Maduro respondió anunciando la movilización de 4,5 millones de milicianos para defender el país frente a lo que calificó como una amenaza imperialista.

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, ha afirmado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un comunicado.

Hace un tiempo, la titular de la Fiscalía estadounidense, Pam Bondi, ha aludido a incautaciones de drogas certificadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que estarían "vinculadas a Maduro" y representarían "una fuente fundamental" de ingresos para los cárteles "con sede en Venezuela y México".

Más contenido en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla