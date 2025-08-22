El presidente venezolano, Nicolás Maduro, convoca a una “jornada de alistamiento” en los cuarteles militares y plazas de todo el país de todo el país para aunar las fuerzas contra la amenaza del gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha realizado un despliegue naval en las aguas cercanas a Venezuela para combatir el flujo de drogas del Caribe a Washington.
TENSIÓN BILATERAL
Maduro, milicias populares bolivarianas y Trump se relame por Venezuela
Maduro, enquistado en el poder a través del fraude, ha vuelto a atacar a la administración de Donald Trump por haber enviado tres destructores de guerra a las aguas cercanas supuestamente para combatir al cártel de los Soles, vinculado a Caracas, y ha convocado a una jornada de alistamiento en cuarteles del Ejército y la Milicia Bolivariana, así como en las plazas públicas.
“He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, ha declarado Maduro.
“Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz”, ha afirmado frente al despliegue estadounidense de tres destructores con misiles guiados —el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— en aguas cercanas al territorio venezolano como parte de una operación estadounidense contra el narcotráfico.
Trump depliegue su fuerza naval cerca de Venezuela y Maduro se arma
El presidente estadounidense Donald Trump ha desplegado los tres destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson en aguas cercanas al territorio venezolano como parte de su política gubernamental para combatir el tráfico de drogas que ingresa a Estados Unidosdesde el Caribe, en medio de una crisis de sanidad pública en la que mueren 100 mil estadounidense al año por el fentanilo.
Según sus palabras, usará todo su “poder” para “frenar el flujo de drogas” hacia su país, a poco de haber catalogado a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que le permite derribar barcos o abatir a narcotraficantes, y tras que eld epartamento de Estado estadounidense duplicará la oferta de recompensa por la cabeza del mandatario Nicolás Maduro, a quien se lo vincula con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
El USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, con 4 mil soldados a bordo y equipados con sistemas de misiles guiados Aegis, se encuentran patrullando las aguas cercanas a Venezuela, dispuestos a disparar a cualquier amenaza o a barcos traficantes, como parte de la actual política gubernamental trumpista para combatir el flujo de drogas desde el sur del Caribe hacia Estados Unidos, en pos de evitar que se cuele el fentanilo, un potente opiáceo que se cobra cien mil vidas al año.
Este despliegue no se limitó a buques: también se incluyeron aviones, submarinos y otros activos militares en la región. Según se reportó, esta acción representa el mayor despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe desde la invasión de Panamá en 1989.
Frente este despliegue naval y militar, el líder venezolano Nicolás Maduro respondió anunciando la movilización de 4,5 millones de milicianos para defender el país frente a lo que calificó como una amenaza imperialista.
“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, ha afirmado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un comunicado.
Hace un tiempo, la titular de la Fiscalía estadounidense, Pam Bondi, ha aludido a incautaciones de drogas certificadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que estarían "vinculadas a Maduro" y representarían "una fuente fundamental" de ingresos para los cárteles "con sede en Venezuela y México".
