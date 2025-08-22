Lo que Minecraft le enseñó a Disney para entender qué quieren los jóvenes hoy

Otros éxitos recientes muestran que la estrategia puede funcionar: Intensa Mente 2 superó los 1.700 millones de dólares en todo el mundo, y Minions: nace un villano generó la tendencia viral #GentleMinions en TikTok. Queda bastante claro: las películas que contienen referencias a la cultura, participación online y experiencias compartibles son las que logran resonar en todo el mundo.

image Disney enfrenta desgaste en Marvel y Star Wars y necesita apostar a contenido original que conecte con la Generación Z. Estrategias como experiencias culturales y virales pueden asegurarle relevancia a largo plazo.

Disney está en la encrucijada de reinventar sus franquicias clásicas o apostar a historias nuevas que realmente conecten con los jóvenes. Es una apuesta riesgosa, pero también puede garantizar que el estudio siga siendo relevante durante la próxima década. Hacerse el desentendido con la Generación Z ya no es una opción.

