Disney se dio cuenta de algo importante gracias a Minecraft: la Generación Z, particularmente los varones, es un público que no se puede ignorar. Una película de Minecraft enseñó que estos jóvenes buscan experiencias que los conecten con su mundo digital, y ahora el estudio necesita ideas nuevas que realmente los hagan volver al cine.
MICKEY TOMA NOTA
Lo que Minecraft le enseñó a Disney para entender qué quieren los jóvenes hoy
Disney corre desesperadamente a reconectar con los más jóvenes. Aunque usted no lo crea, Minecraft le mostró la mejor manera de hacerlo y no la pueden ignorar.
El público que Disney no puede perder: los jóvenes gamers
Según reveló Variety, Una película de Minecraft recaudó más de 955 millones de dólares en todo el mundo y terminó siendo la más taquillera del año para Warner Bros. Pero lo llamativo no es el número: su público principal fueron jóvenes de 13 a 24 años, un segmento que las superproducciones tradicionales suelen pasar por alto.
Y lo que conecta con este público no se relaciona con el cine: los videojuegos son parte de su mundo, especialmente después del aislamiento de la pandemia, que profundizó su relación con lo digital y los espacios de creatividad y socialización online. Para Disney, captar esta energía significa tanto contar historias como generar experiencias que los jóvenes quieran consumir, discutir y compartir.
David Greenbaum, el nuevo jefe de live-action de Disney desde 2024, aseguró en Variety que la compañía busca aventuras globales y búsquedas de tesoros: "Los proyectos para atraer a los varones de la Generación Z son parte de una estrategia general en todas las marcas del estudio". Si no logran conectar con estos espectadores ahora, podría ser mucho más difícil recuperarlos después.
El futuro de Disney pasa por la originalidad y los jóvenes
Marvel y Star Wars fueron dos propiedades gigantes de Disney, pero ya empiezan a mostrar desgaste: Star Wars no lanza una película desde 2019, y el MCU pierde espectadores en cada estreno. Disney necesita dejar las fórmulas conocidas atrás, tiene que arriesgar con contenido original que conecte con la cultura gamer y los códigos de la Generación Z.
Otros éxitos recientes muestran que la estrategia puede funcionar: Intensa Mente 2 superó los 1.700 millones de dólares en todo el mundo, y Minions: nace un villano generó la tendencia viral #GentleMinions en TikTok. Queda bastante claro: las películas que contienen referencias a la cultura, participación online y experiencias compartibles son las que logran resonar en todo el mundo.
Disney está en la encrucijada de reinventar sus franquicias clásicas o apostar a historias nuevas que realmente conecten con los jóvenes. Es una apuesta riesgosa, pero también puede garantizar que el estudio siga siendo relevante durante la próxima década. Hacerse el desentendido con la Generación Z ya no es una opción.
