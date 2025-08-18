Del cine a las plataformas: Guillermo Francella llegará con "Homo Argentum" a Disney+

El Presidente explicó, según su criterio, la película de Guillermo Francella

Luego de que se hiciera público que el presidente Javier Milei había proyectado la película "Homo Argentum", el mandatario nacional resaltó que el film dejó en claro "el problema de la distribución del ingreso, el problema de la desigualidad, en la visión de ellos" haciendo referencia al kirchnerismo.

"Eso poné muy violentos a los kukas, porque muchas de estas viñetas lo que muestran es a los argentinos de bien por un lado, los que se ganan el pan por el fruto de su trabajo y a los delincuentes que, en algunos casos, digamos usan al Estado para ejecutar esa acción violenta", explicó.





Y luego agregó polémico: "Está claro que deja en claro que la justicia social es un robo es un trato desigual frente a la ley. Es decir, la justicia social es injusta. Es criminal".

"En términos dinámicos es perverso", añadió posteriormente en una exposición que hizo en el Liberty International World Conference.



