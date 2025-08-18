Las elecciones legislativas de 2025 no solo estarán marcadas por la disputa entre los grandes partidos. Una serie de nombres conocidos del espectáculo, el deporte y los medios sorprendieron al aparecer en las listas, y probarán suerte en las urnas este 26 de octubre.
Del show a las urnas: Cuáles son los famosos que buscan un lugar en la política
Con estos nombres, se confirma una tendencia que ya es habitual en la política argentina: la incorporación de celebridades como candidatos, para atraer a la mayor cantidad de votantes posibles.
A continuación, los famosos que probarán suerte en las urnas:
Larry de Clay, del humor a la boleta peronista
Raúl Biaggioni, popularmente conocido como Larry de Clay, vuelve a probar suerte en la arena política. Exhumorista de Showmatch y con un pasado como concejal en Escobar, esta vez se postula como candidato a diputado nacional por Buenos Aires en la lista que encabeza el peronista Santiago Cúneo. Comparte espacio con perfiles sindicales, una periodista-actriz y hasta un veterano de Malvinas.
Virginia Gallardo, la apuesta libertaria en Corrientes
El nombre que más ruido generó fue el de Virginia Gallardo. La panelista y modelo correntina aparece en los planes de La Libertad Avanza para una candidatura a diputada nacional por su provincia. Aunque ella mantiene el silencio público, referentes libertarios aseguran que su figura es “una dirigente en construcción” y destacan su cercanía con Javier Milei. En redes, apenas dejó una señal: una imagen de la Virgen de Itatí acompañada por una frase espiritual.
Karen Reichardt: del cine y la TV a la militancia libertaria
La actriz y exmodelo Karen Reichardt también se suma a las filas de La Libertad Avanza. Figura televisiva en los años noventa y actual conductora de la TV Pública, competirá como candidata a diputada por Buenos Aires en la lista de José Luis Espert. Hoy combina su carrera mediática con causas animalistas y un emprendimiento de indumentaria para mascotas. En redes, respalda abiertamente al Presidente y hasta celebró las estadísticas oficiales sobre la baja de la pobreza.
Claudio “Turco” García, un exfutbolista que pide pista en la Ciudad
Del mundo deportivo llega Claudio García, ídolo de Racing y exintegrante de la Selección argentina. El “Turco” buscará ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que encabeza Daniel Amoroso con el Partido Integrar. Su mensaje de campaña apela a la metáfora futbolera: “En octubre salimos a la cancha. Este partido jugalo con nosotros”.
Jorge Porcel Jr., un apellido con historia
El hijo del recordado capocómico también quiere ocupar una banca. Jorge Porcel Junior será candidato a diputado por el Movimiento Plural, que lidera Marcelo Peretta, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras años de perfil mediático bajo y recordadas polémicas declaraciones sobre su búsqueda laboral, reaparece ahora con aspiraciones políticas.
Laura Soldano, fitness e ideología libertaria
Influencer y exmodelo, Laura Soldano competirá en Córdoba como segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. Campeona internacional de “Bikini Fitness” y autora del libro Sé tu mejor versión, asegura que su acercamiento a la política nació de una crisis personal: “Visualicé a Milei como presidente y a la Argentina convertida en un faro de luz”.
Otros nombres que se suman al mapa electoral
La nómina de outsiders continúa con Carlos “El Loco” Enríquez, exjugador de Independiente, que buscará ser concejal en Lanús con Somos Buenos Aires; la periodista Evelyn Von Brocke, que competirá en San Isidro de la mano de Acción Vecinal; y el abogado Mauricio D’Alessandro, que aspira a ingresar a la Legislatura bonaerense con Nuevos Aires.
En el cierre de listas, también apareció Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”, mano derecha de Alejandro Fantino en Neura. Su nombre figura en el puesto 11 de la boleta encabezada por José Luis Espert, candidatura que generó una revolución total en redes sociales.
