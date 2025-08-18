Del show a las urnas: Cuáles son los famosos que buscan un lugar en la política

image

Claudio “Turco” García, un exfutbolista que pide pista en la Ciudad

Del mundo deportivo llega Claudio García, ídolo de Racing y exintegrante de la Selección argentina. El “Turco” buscará ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que encabeza Daniel Amoroso con el Partido Integrar. Su mensaje de campaña apela a la metáfora futbolera: “En octubre salimos a la cancha. Este partido jugalo con nosotros”.

image

Jorge Porcel Jr., un apellido con historia

El hijo del recordado capocómico también quiere ocupar una banca. Jorge Porcel Junior será candidato a diputado por el Movimiento Plural, que lidera Marcelo Peretta, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras años de perfil mediático bajo y recordadas polémicas declaraciones sobre su búsqueda laboral, reaparece ahora con aspiraciones políticas.

Embed - Implacables - Jorge Porcel Hijo, Pelea Completa

Laura Soldano, fitness e ideología libertaria

Influencer y exmodelo, Laura Soldano competirá en Córdoba como segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. Campeona internacional de “Bikini Fitness” y autora del libro Sé tu mejor versión, asegura que su acercamiento a la política nació de una crisis personal: “Visualicé a Milei como presidente y a la Argentina convertida en un faro de luz”.

image

Otros nombres que se suman al mapa electoral

La nómina de outsiders continúa con Carlos “El Loco” Enríquez, exjugador de Independiente, que buscará ser concejal en Lanús con Somos Buenos Aires; la periodista Evelyn Von Brocke, que competirá en San Isidro de la mano de Acción Vecinal; y el abogado Mauricio D’Alessandro, que aspira a ingresar a la Legislatura bonaerense con Nuevos Aires.

En el cierre de listas, también apareció Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”, mano derecha de Alejandro Fantino en Neura. Su nombre figura en el puesto 11 de la boleta encabezada por José Luis Espert, candidatura que generó una revolución total en redes sociales.

Embed - TRONCO sacado con FANTINO y se va del PROGRAMA (video completo)

_________________________________

