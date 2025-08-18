Un supermercado anunció "deflación del 4%" por 2 meses y Luis Caputo lo aplaudió

Además, a diferencia de los momentos de alta inflación, donde era clave adelantar las compras para ganarle a la suba de los precios, ahora la estabilidad le sacó relevancia a ese apuro por comprar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/victorferaok/status/1956477630943027204&partner=&hide_thread=false A partir de mañana en todas las sucursales de Maxiconsumo los precios tendrán una deflación promedio del 4% y se mantendrá en todo Agosto y septiembre. Si!! mientras la inflación de julio fue del 1,9% en Maxiconsumo trabajamos para la disminución generalizada de los precios!! pic.twitter.com/uDxGZmDt22 — Víctor Fera (@victorferaok) August 15, 2025

En este marco, los autoservicios de barrio ganaron otra pulseada: grandes empresas proveedoras que antes no llegaban a sus locales, ahora sí lo hacen. Esos fabricantes también pelean por el mercado y no quieren dejar en manos de un distribuidor o mayorista las ventas de sus productos.

Gracias a ello, los "chinos" ahora compran productos para sus góndolas más baratos que antes, ya que adquieren directamente a los fabricantes. Eliminaron, en muchos casos, uno de los intermediarios.

Las grandes cadenas

En este contexto, Carrefour lanzó "Precios Corajudos", el programa que mantiene sin cambios los precios de 1.500 productos de marca propia, que incluye prácticamente toda la canasta básica. El plan tiene una duración de cuatro meses.

El resto de las cadenas también pusieron en marcha distintos acuerdos con bancos y billeteras digitales para aplicar descuentos de hasta 25% en las compras, con excepción de algunos rubros, como electrodomésticos y carnes.

Lo que sí se generó fue un crecimiento en las compras de "marcas propias" a medida que avanzó la crisis.

En el último año, el avance de esos productos en la preferencia de la gente fue notable: la participación de las "marcas propias" en las ventas totales creció 23%.

En 2023 significaban el 12,4% de las ventas de los súper; y ahora ya llegaron al 15,3% del total.

La explicación es simple: esos productos cuestan hasta un 30% menos que los similares de marcas reconocidas

