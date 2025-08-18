Intervención de LLA en San Luis y amenaza de quiebre del bloque libertario en el Congreso

Según publica ámbito.com, la ruptura podría extenderse ya que D'Alessandro estaría buscando aliados entre los heridos del cierre de lista para forma una bancada propia.

De acuerdo al artículo de Ezequiel Rudman, quedaron enojados los referentes libertarios de provincias como Chaco, Mendoza y Tucumán, donde se soslayaron los armados territoriales y se priorizaron acuerdos con gobernadores de otro signos y a dirigentes de la Casa Rosada. En Mendoza, liderará la lista el ministro de Defensa, Luis Petri.

En cuanto a San Luis,D'Alessandro denunció en un video que el capítulo local de LLA había recibido "una fuerte presión para aceptar a candidatos que nada tenían que ver con nuestro espacio y que en los hechos responden" a Poggi.

"No vamos a entregar nuestra bandera la libertad a quienes representan la vieja política a la vieja política del sometimiento y los pactos de poder", disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArrepentidosLLA/status/1957276217112920278&partner=&hide_thread=false Diputado Nacional de La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, anunció que los libertarios van por afuera en San Luis. "La Libertad Avanza" quedó en manos del PRO. Literalmente les robaron el nombre del partido. Cine pic.twitter.com/iyg3UB6rki — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 18, 2025

A partir de ello, el partido a nivel nacional, cuya titular es Karina Milei, pidió la intervención de la sección puntana, lo que fue concedido por la jueza María Servini.

En la presentación, Karina acusa a D'Alessandro de no haber seguido la política partidaria nacional en virtud de haber subido un video a redes sociales en los cuales se manifiestan en contra de los candidatos a diputados nacionales oficializados para las elecciones generales a llevarse a cabo con fecha 26 de octubre de 2025”.

D'Alessandro calificó la medida como "un atropello directo a la voluntad democrática de nuestros afiliados, dirigentes y congresales, que se expresaron con claridad y legitimidad en defensa de la libertad y en contra de las imposiciones del poder provincial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_cdalessandro/status/1957360101938933806&partner=&hide_thread=false *En defensa de la libertad y de la autonomía de San Luis*



El Partido La Libertad Avanza de San Luis rechaza categóricamente la decisión de intervención dispuesta por Eduardo “Lule” Menem.



Esta medida es un atropello directo a la voluntad democrática de nuestros afiliados,… — Carlos D'Alessandro (@_cdalessandro) August 18, 2025

Si bien el diputado apunta directamente a Eduardo 'Lule' Menem, tanto por la intervención como por el armado en la provincia, sigue referenciándose en Javier Milei.

“(Lule) arma política con los artistas como hacía el tío, acá arma política con la casta entregándonos. Es como si nosotros le dejáramos a mi hijo al tío pedófilo", disparó en radio Delta.

Más contenido de Urgente24

Campaña feroz ( Javier Milei vs. Axel Kicillof ) y en USA Trump con Zelensky

Polémica por costoso reloj: Karina Milei denuncia a Pamela David

La Justicia falló a favor de Milei: No tendrá que borrar el tuit contra Ian Moche

Otra prueba de fuego para Javier Milei, en plena campaña