La serie de terror que llega a HBO y podría destronar a 'The Last of Us'

image La serie planea tres temporadas y recorre distintas épocas del terror de Pennywise, ofreciendo tensión psicológica y emocional. Podría superar a The Last of Us como referente del horror televisivo.

Además, la serie combina dos cosas que The Last of Us no supo mantener del todo: el terror psicológico y la carga emocional de los personajes. Al centrarse en niños enfrentando horrores que no comprenden, la serie tiene potencial para generar un vínculo más intenso con la audiencia.

Sumemos también el presupuesto y el historial de HBO con las adaptaciones de King: con trama sólida, terror bien trabajado y fidelidad a la obra original, It: Bienvenidos a Derry llega en octubre y podría convertirse en el nuevo referente del horror televisivo, desplazando a Ellie y Joel del trono que todavía ocupan en la memoria del público.

