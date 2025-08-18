HBO está preparando una nueva miniserie de terror que ya genera expectativa entre los fanáticos del género. Muchos la ven como la que podría dejar atrás a The Last of Us en cuanto a popularidad y repercusión. Y no es casualidad, con un enfoque en los orígenes del terror, personajes icónicos y una historia que promete escalofríos.
La serie de terror que llega a HBO y podría destronar a 'The Last of Us'
HBO prepara un estreno que va a poner a prueba el reinado de The Last of Us. Una trama intensa repleta de terror psicológico que promete redefinir el horror.
Los orígenes del terror: It vuelve como nunca lo viste
La serie en cuestión es It: Bienvenidos a Derry (It: Welcome to Derry) que funciona como precuela de la novela de 1986 de Stephen King y que va a meterse en los orígenes de Pennywise, el payaso que emerge del miedo cada 27 años. Bill Skarsgård retoma su rol de las películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti, que vuelve en la serie como co-creador.
Según el tráiler lanzado en mayo, su versión sigue siendo tan monstruosa y perturbadora como recordamos. Ambientada en 1962, la historia arranca con la desaparición de un chico en la ciudad de Derry, Maine, y se centra en un grupo de niños que descubre fenómenos que desafían toda lógica. Lo interesante es cómo HBO ya demostró que sabe manejar este tipo de material.
La miniserie The Outsider de 2020 recibió un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue elogiada por su combinación perfecta de drama, suspenso y elementos sobrenaturales. En este sentido, Muschietti aseguró en Bloody Disgusting: "King confió en HBO para manejar el guion y la progresión de la historia". Con ese nivel de involucramiento, la serie está garantizada como un relato que respeta y expande la mitología de King.
HBO pone a prueba el reinado de 'The Last of Us'
The Last of Us marcó un antes y un después en la televisión de terror y la ciencia ficción. Su primera temporada logró un 93% en críticas de Rotten Tomatoes, pero la segunda bajó considerablemente la recepción (37% del público) por tener un ritmo lento y menos profundidad en los personajes. En cambio, It: Bienvenidos a Derry llega con un plan de tres temporadas que recorrerá distintas épocas (1962, 1935 y 1908) explorando los ciclos de terror de Pennywise y mostrando cómo se transformó en el payaso asesino que conocemos.
Además, la serie combina dos cosas que The Last of Us no supo mantener del todo: el terror psicológico y la carga emocional de los personajes. Al centrarse en niños enfrentando horrores que no comprenden, la serie tiene potencial para generar un vínculo más intenso con la audiencia.
Sumemos también el presupuesto y el historial de HBO con las adaptaciones de King: con trama sólida, terror bien trabajado y fidelidad a la obra original, It: Bienvenidos a Derry llega en octubre y podría convertirse en el nuevo referente del horror televisivo, desplazando a Ellie y Joel del trono que todavía ocupan en la memoria del público.
