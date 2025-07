James Gunn habló del nuevo Batman y no descarta a este actor de HBO para el papel

image James Gunn no confirmó actor, pero le tiró elogios a Alan Ritchson, protagonista de Reacher, como el próximo Batman. El actor, por su parte, dijo que haría de Batman incluso "sin que le paguen".

Por su parte, Ritchson no se quedó atrás, y hasta contó en Wired que, si bien Gunn aclaró en Twitter que él no va a ser Batman, el rumor no para de crecer. El actor está muy entusiasmado con la idea y no le haría falta ni que lo paguen para ponerse el traje: "Me preguntan todos los días si voy a ser Batman. ¿Lo haría? Obvio que sí, sin dudar. Me lo pongo y listo."