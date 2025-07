Malas noticias de Russo en Boca: un titular indiscutido no fue citado

Entre Palacios y Velasco, la creatividad Xeneize resentida

Su nivel, eso sí, está mermado. No es una excepción en un Xeneize con varias mermas (por no decir todas) a nivel colectivo. Carlos Palacios llegó para ser ese volante creativo capaz de gestionar ataques, de detectar un pase gol en 3/4, de conectar líneas y zonas. Similar a Alan Velasco, pero distinto; mientras el chileno es más horizontal y juega con pausas, el ex Independiente es más vertical y punzante.