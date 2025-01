Boca puso primera: debut implacable de Ander Herrera y triunfo en Copa Argentina

Boca y un abultado 5-0

En cancha de Colón, el Xeneize jugó un partido en donde le costó quebrar el cero. Con un poco de impaciencia en el medio, fue perseverante y llegó al gol sobre el final del 1T. Primero con un tanto de Zeballos y luego con uno de Merentiel. Se fue al descanso 2 a 0 y ya con esa tranquilidad jugó el resto del cotejo.

image.png Saracchi se afianza como lateral titular en este Boca

Dada la envergadura del rival, el análisis del encuentro carece de mayores detalles. Está claro que no es medida para este Boca. Sin embargo, fue importante para evaluar lo trabajado en la semana de forma colectiva y los rendimientos individuales. El partido continuó 2 a 0 la mayor parte del tiempo, hasta que a los 88´Janson puso el 3 a 0. Después vinieron dos más, con Giménez y Zenón.

Zeballos, figura de Boca ante Argentino de Monte Maíz

Dijo el Changuito post partido:

Agradecer a mis compañeros que me hacen crecer como personas, como jugador. Mis compañeros son los que me generan mucha confianza, el cuerpo técnico que me ha dado este cariño. A seguir laburando y disfrutando cada día más. Le mando un beso enorme a toda la hinchada.

También declaró estar "contento por Merentiel" y su gol. Cuando le preguntaron para qué va a estar este Boca, no dudó: "Para todo".

Marcelo Saracchi también habló: "Es un arma de doble filo, arrancar el año en un partido de estos que o estás adentro o estás afuera. Teníamos la obligación de ganar. Tenemos mucho para seguir mejorando pero vamos por buen camino. Estamos mejorando muchas cosas, la presión tras pérdida, creo que se están viendo cosas diferentes".

El conjunto de la Ribera se clasificó a 16avos de final. Allí espera por All Boys o Atlético Tucumán.

