Paredes quiere volver ya a Boca, pero...

El DT de “La Loba” cuando comenzaron las charlas era el croata Ivan Juric, que no lo tenía mucho en cuenta a Paredes. Era claramente suplente y a veces no convocado. Esto hacía que el jugador quisiera irse ya y que el club con tal que no se vaya gratis en junio lo veía con buenos ojos.

Ahora con Claudio Rainieri las cosas cambiaron, Leandro Paredes es titular en su esquema y el club no lo quiere dejar ir, o por lo menos por el dinero que podría pagar Boca. Si bien no trascendió cuanto sería es claro que al no está a la altura económica de clubes de Europa la cifra sería menor.

Además, hay otro problema, si Leandro Paredes al final de la temporada actual termina jugando el 50% de los partidos que disputó Roma su contrato se renovará automáticamente por un año más. Lo que dificultaría el regreso no solo inmediato, sino que también a mitad del 2025, y Boca debería olvidarse de él para el Mundial de Clubes.

Por último, lo que trascendió fue que Boca le hizo una segunda oferta al jugador (sería el mejor pago del plantel) la cual fue rechazada por ser insuficiente. Esto deja en claro que algunas cosas sí dependen del jugador y si tantas ganas tienen de venir a Boca entonces podría resignar dinero.

Más notas en Golazo24

Verón confesó que Foster Gillett tomará decisiones importantes en Estudiantes

Atento Boca: El jugador del Bayern Múnich que se retiraría

Boca: Andrés Ibarra se despegó de Macri y felicitó a Riquelme por los refuerzos

River: El campeón del mundo que le dijo que no a Gallardo