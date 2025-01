Leandro Paredes reveló qué planea para su futuro y es con Ángel Di María como DT

Ángel Di María DT, Leandro Paredes ayudante de campo

El volante se animó a proyectar un futuro en el banco de suplentes. No como entrenador precisamente. Por el contrario, aclaró que eso no le gustaría. Pero sí se ve colaborando con un DT para tomar decisiones. Y no cualquier DT, sino con Ángel Di María.

image.png Leo y Fide, en tiempos de Juventus

"Yo voy a ser ayudante campo del Fide (Di María). Él va a ser entrenador, yo ayudante de campo. Me encanta", admitió el futbolista de la Roma.

Leo y Angelito son muy amigos de la Selección Argentina. Están dentro del grupo de Messi, De Paul, Lo Celso y Otamendi. ¿Conformarán dupla técnica en el futuro?

