Confesión de Paulo Dybala, un Gambito de Dama apasionado: "Juego desde chiquito"

El ex Boca contó lo que le gusta jugar al pádel, algo que no es novedad. Varios videos se hicieron virales en los que se podían ver a Paredes jugando. "Me encanta", dijo Lea en el streaming de esta tarde. Para los que se preguntaban si hablaría de su futuro en el Xeneize, no hubo ningún atisbo de dar algún indicio.