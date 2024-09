Paulo Dybala: La decisión que tomó la Roma que lo beneficiará

paulo-dybala-roma2.jfif Paulo Dybala rechazó una oferta del fútbol árabe para quedarse en Roma.

Paulo Dybala, Daniele de Rossi y la decisión de la Roma

Si bien no es bueno alegrarse por la desgracia ajena no podemos dejar de mencionar que la decisión que tomó Roma este miércoles beneficia y mucho a Paulo Dybala. El club de la capital italiana despidió a Daniele de Rossi, entrenador que no tenía al ex Instituto entre sus favoritos y que no era de su agrado, por ende, no lo tenía en cuenta entre los titulares.