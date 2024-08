Después de la interna con Scaloni, Paulo Dybala volvería a la Selección

¿Ustedes piensan que tengo problemas con Dybala? Él es un fenómeno. Es un gran jugador, no hagan cosa de una boludez, nosotros necesitamos tirar para adelante, no para atrás. Tenemos que ir todos para un mismo lado ¿Ustedes piensan que tengo problemas con Dybala? Él es un fenómeno. Es un gran jugador, no hagan cosa de una boludez, nosotros necesitamos tirar para adelante, no para atrás. Tenemos que ir todos para un mismo lado

"Amo a Dybala como a un hermano porque es un buen chico. Cuando juega 7-8 partidos seguidos, sus actuaciones cambian para mejor y el equipo se beneficia de ello. Lamentablemente no ha tenido continuidad, pero siempre lo quiero en el grupo. Es útil incluso cuando no está en su mejor momento" comentó Scaloni a principios de 2024.

Pero del dicho al hecho hubo un gran trecho: Scaloni se la pasó tirándole flores a Dybala y luego no lo citó.

Paulo Dybala, de nuevo en consideración

Según afirmó el portal de noticias Doble Amarilla en una nota publicada este miércoles 7 de agosto casi a la medianoche argentina, el delantero de la Roma de Italia tiene chances de volver a la Selección Argentina.

Dicho medio sostuvo que hubo "conversaciones" y que el jugador está dentro de la "consideración" del cuerpo técnico. No obstante, eso no significa que su convocatoria para los próximos compromisos de la Selección Argentina esté asegurada ni mucho menos.

image.png Scaloni piensa en Dybala para la próxima Fecha FIFA.

Sobre su ausencia en la Copa América 2024, Paulo Dybala le dijo a 'The Athletic': "Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la Selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido. Pero también entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir". El '21' romano añadió sentir que hizo "cosas buenas este año" como para ganarse un lugar en el plantel.

Al ser consultado el técnico Scaloni argumentó: "No solo él (Dybala), cuando dejás a un jugador afuera, y más en las condiciones que la tuvimos que hacer, es siempre difícil". A su vez sostuvo: "Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo".

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Septiembre 2024

Argentina vs Chile | Fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas

Colombia vs Argentina | Fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas

Octubre 2024

Venezuela vs Argentina |Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina vs Bolivia | Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas

Noviembre 2024

Paraguay vs Argentina |Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina vs Perú | Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas

Seguí leyendo en Golazo24

Rocío Marengo recordó su romance con el Kun Agüero y él le respondió: "Un poco de fútbol"

Insólito: Hizo inferiores en Boca pero River cobrará dinero por su venta

Se 'partió' la cancha de Independiente y los hinchas explotaron

Austero, Red Bull ingresa a Japón comprando club del Federal A

Importante club de América busca a Martín Demichelis