Importante club de América busca a Martín Demichelis

Martín Demichelis se fue por la puerta de atrás de River, aunque no se lo merecía. Los hinchas le desaprobaron hasta que no le quedó otra que irse. Ni tiempo de dirigir la llave contra Talleres le dieron, la cual todos pensaban que iba a ser la última chance de convencer a los simpatizantes “Millonarios”. Ahora lo vinieron a buscar a la Argentina para contratarlo de un gran club de América. No es el único candidato.