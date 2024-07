Ruggeri polemizó sobre la salida de Demichelis de River

image.png

En total discordancia con el común del hincha de River, Óscar Ruggeri apuntó contra la Comisión Directiva de Núñez y habló sobre la salida del ahora ex entrenador: “No estoy de acuerdo con la salida de Martín Demichelis. Me parece que con lo que venía mostrando, tenían que dejarlo por lo menos dirigir la Copa Libertadores”.

Hace solo 3 días cuando la continuidad de Demichelis al mando de River estaba en capilla, el ex defensor campeón del mundo había señalado: "Hay que salir y demostrar en la cancha. Tienen que defenderlo ahí. ¿Cómo? Como lo que hicieron hace un par de meses". Por lo que las declaraciones de esta tarde son una continuidad a lo que ya había dicho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juegosimple__/status/1817971819569147952&partner=&hide_thread=false “No estoy de acuerdo con la salida de Martín Demichelis. Me parece que con lo que venía mostrando, tenían que dejarlo por lo menos dirigir la Copa Libertadores”.



Firma: Óscar Ruggeri, en @ESPNArgentina. pic.twitter.com/mfP5LaomMF — JS (@juegosimple__) July 29, 2024

Otro de los que bancó a Micho es el Mono Navarro Montoya, también presente en el programa de ESPN: “Desde la llegada de Martín Demichelis hasta hoy, ningún equipo jugó como su River en el fútbol argentino”.

Gallardo encaminado y muy cerca

Tras la salida de Demichelis, es altamente probable que quien sea el entrenador del Millonario sea Marcelo Gallardo. El Muñeco llegó a Buenos Aires esta mañana proveniente de Mendoza.

Tendrá una reunión con el presidente de River Jorge Brito y la idea es que a partir de mañana martes 30 de julio vuelva a ponerse el buzo de DT Blanco y Rojo.

Hoy por hoy quienes se encargan del fútbol en River son Ponzio, Patanián y Francescoli y según afirmaron en ESPN, Gallardo exigiría que haya un cambio de estructura como para poder agarrar la dirección técnica sin ningún tipo de injerencia de terceros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/frabigol/status/1817994106607427679&partner=&hide_thread=false - Ruggeri: Vos te crees que Gallardo pasa por encima de Francescoli?

- Si

- Si

- Si



JAJAJSJAKKDJAKRJKAKDJSJAJDKSKKAJSJSJAKWKSJAKAKSJWJKAKSJS pic.twitter.com/4GMx3lvHNa — Fran (@frabigol) July 29, 2024

Seguí leyendo en Golazo24

Lluvia de goles en La Plata: Estudiantes arrolló 4 a 1 a Gimnasia y chau invicto

Sebastián Vignolo sobrevaloró a Demichelis y lo destrozaron en las redes

Evangelina Anderson explotó tras la salida de Martín Demichelis de River

El equipo titular de la Selección Argentina para lograr la clasificación

Antonela en off-side por revisarle el celular a Lionel Messi

Lamine Yamal, la joya del fútbol mundial, habría sido engañado por su novia