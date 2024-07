Sebastián Vignolo sobrevaloró a Demichelis y lo destrozaron en las redes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ChocoJAC/status/1817702773552562302&partner=&hide_thread=false Avísenle a Vignolo que Demichelis no murió, lo operaron como al peor y lo echaron como a un perro nomás, pero no murió. — Xián (@ChocoJAC) July 28, 2024

Al rato, @BarberisSantino fue más allá y fue directo a las verdaderas causas que habrían originado la salida de Martín Demichelis de River: “Che, por otra parte, Vignolo es MALÍSIMO podes escuchar los engranajes de su cerebro intentando formular una frase poética y fracasar en el intento en vivo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BarberisSantino/status/1817727969852305451&partner=&hide_thread=false che, por otra parte, Vignolo es MALÍSIMO podes escuchar los engranajes de su cerebro intentando formular una frase poética y fracasar en el intento en vivo https://t.co/h3OARZWREN — Santino Barberis (@BarberisSantino) July 29, 2024

Por otro lado, el usuario @PochoVignolo lanzó un feroz comentario haciendo una clara mención al exjugador de Boca y, ahora, de Independiente Rivadavia de Mendoza, Sebastián Villa: “Jajajja como los llama a todos para festejar y cuando llegan les dice ‘esperen, esperen; voy a bailar solo’”, en tanto, fue letal con otro comentario: “Jajaja patéticas las imágenes que llegan del monumental. Llorando por un partido intrascendente contra Sarmiento, ovación a Demichelis después que se cansaron de putearlo y echaron como a un perro. Y ningún pedido para el regreso del DT más importante de su historia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PochoVignolo/status/1817414478415204583&partner=&hide_thread=false Jajajja como los llama a todos para festejar y cuando llegan les dice "esperen, esperen; voy a bailar solo" https://t.co/GnJRIkVBhC — Pocho Vignolo (@PochoVignolo) July 28, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PochoVignolo/status/1817704962098442530&partner=&hide_thread=false Jajaja patéticas las imágenes que llegan del monumental. Llorando por un partido intrascendente contra Sarmiento, ovación a Demichelis después que se cansaron de putearlo y echaron como a un perro. Y ningún pedido para el regreso del DT más importante de su historia — Pocho Vignolo (@PochoVignolo) July 28, 2024

Por consiguiente, @BulosSacado estalló: “Los bosteros están celosos por que Vignolo ahora no deja de sobarsela a Demichelis y no al técnico de ellos que si no fuera por Cavani ahora estaría atendiendo un parripollo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BulosSacado/status/1817687129893331189&partner=&hide_thread=false Los bosteros están celosos por que Vignolo ahora no deja de sobarsela a Demichelis y no al técnico de ellos que si no fuera por Cavani ahora estaría atendiendo un parripollo. — Cortamambo (@BulosSacado) July 28, 2024

Por eso, el usuario @SebaGallagher95 apuntó: “Sobrevalorado inflado por el bosteriodisimo la bocafa la bocabol el pollo vignolo, tapia grondona naput amarilla, que se quede toda su carrera en boca porque no le da para más”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SebaGallagher95/status/1817220448066707754&partner=&hide_thread=false Sobrevalorado inflado por el bosteriodisimo la bocafa la bocabol el pollo vignolo,tapia grondona naput amarilla, que se quede toda su carrera en boca porque no le da para mas — Gallagher bostero (@SebaGallagher95) July 27, 2024

Martín Demichelis en su último partido en River Plate, que busca a Marcelo Gallardo/Coudet/Crespo

Martín Demichelis dejó de ser DT de River Plate este último domingo 28/07 luego de la victoria del “Millonario” 1-0 frente a Sarmiento de Junín por el partido que correspondió a la octava fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2024.

Tras lo que fue la derrota ante Godoy Cruz en Mendoza 2-1, el miércoles 24/07, se empezó a especular con su salida antes o después del partido ante el “Verde” de Junín.

SEBASTIANVIGNOLOSOBREVALOROADEMICHELISYLOSDESTROZARONLASREDESFOTO3.jpg Sebastián Vignolo se deshizo en elogios a Martín Demichelis tras dirigir su último partido como entrenador de River y las redes no lo perdonaron.

Este último sábado 27/07, en una reunión que iba a tener lugar el viernes 26/07, dirigentes del club acordaron con Demichelis que se interrumpa un contrato que iba a durar hasta diciembre de 2025: el presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian, el manager Enzo Francescoli y el DT se reunieron en la tarde del sábado 27/07.

Demichelis prefería hablar durante la semana pero sus interlocutores temían un repudio generalizado de los simpatizantes. Por este motivo aceleraron el final.

Marcelo Gallardo

Hay mucha especulación en los simpatizantes de River Plate con el regreso de Marcelo Gallardo. Sin embargo, no es tan sencillo. El último año de Gallardo fue muy malo, lo que provocó una pérdida de poder del DT: tuvo que resignar el área de captación de talento, permitir que se desplazara a colaboradores suyos en divisiones inferiores, etc. Ahora Gallardo pretendería recuperar todo eso. O sea el poder total. No es un tema menor.

De todos modos, la web La Página Millonaria afirmó: “Marcelo Gallardo es, por estas horas, el sueño y el principal objetivo de River. Es el nombre que tiene consenso absoluto entre los directivos y los hinchas. Las razones están a la vista. Además de ser el entrenador más ganador de la historia del club y de tener un grupo de trabajo de elite, el Muñeco conoce también a fondo a muchos integrantes del plantel actual. Esto le daría un plus en caso de asumir y agarrar las riendas del Millo, nuevamente”.

¿Cuál es la situación actual de Marcelo Gallardo?, “El Muñeco viene de ser despedido de Al Ittihad y de rechazar algunas ofertas que tuvo sobre la mesa. Entre ellas, la de hacerse cargo de la Selección Ecuador luego de la Copa América. Hay un motivo personal subyacente: algunos problemas de salud que atraviesa Máximo, su papá. Marcelo Gallardo por el momento no quiere moverse de la Argentina y desea estar cerca de su familia”.

Alternativas para DT

. Eduardo Coudet, quien acaba de dejar el Inter de Porto Alegre, donde no logró buenos resultados.

. Pablo Aimar, ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Muy difícilmente le interesa el cambio.

. Hernán Crespo, de buena temporada en Al-Ain, de Emiratos Árabes, que le paga un dineral respecto de lo que hay en la Argentina.

La historia

Demichelis asumió como DT de River el 16/11/2022, reemplazando a Marcelo Gallardo.

En su 1er. semestre 2023, él ganó el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, 2 fechas antes del final y con 61 puntos.

En la Copa Libertadores de América, logró salir 2do. del Grupo D y clasificar a 8vos. de final pero fue eliminado por Internacional de Porto Alegre.

Esta situación detonó una interna en el plantel y luego la polémica salida del ídolo Enzo Pérez, quien logró el respaldo de muchos simpatizantes contra Demichelis.

En el 2do. semestre de 2023, el nivel bajó y River se quedó fuera de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba en 8vos. de final y perdió con Rosario Central en semifinales de la Copa de la Liga.

En la 1ra. parte de 2024, a pesar de la clasificación a 8vos. de final en la Copa Libertadores de América, la eliminación ante Boca Juniors en cuartos de final de la Copa de la Liga provocó enojos en los simpatizantes.

Luego ocurrió la eliminación en 16os. de final ante Temperley, en Copa Argentina.

Abundaron las silbatinas para Demichelis.

Más tarde, las derrotas ante Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Godoy Cruz de Mendoza. Así, el entrenador de 43 años se va de River con 86 partidos oficiales: 51 victorias, 18 empates y 17 derrotas.

Más notas de Golazo24

Espionaje con drones provocó suspensión en equipo de Canadá femenino

Bomba de humo: Tato Aguilera planteó Paredes a Boca en 2025

Otro escándalo con una Selección Argentina y tuvo que intervenir la Guardia Civil

¿Influyó Pierluigi Collina en la decisión del árbitro de Argentina-Marruecos?

Inseguridad en los JJOO: Cuánto dinero le robaron a Thiago Almada

Con Boca en 8avos, Riquelme sueña con Giuliano Galoppo ¿podrá?