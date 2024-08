Cabaret entre dos ex River: Emanuel Mammana le pegó en el piso a Demichelis

Bajo el mando de Micho, Emma jugó diez partidos por torneos locales, y dos por Copa Libertadores. No fue tenido en cuenta por el actual entrenador riverplatense, quien explicó ante los periodistas que sus reiteradas ausencias estaban ligadas a lesiones, contrario a la versión del jugador...

La versión de Emanuel Mammana

El pasado 28 de abril, luego de que Vélez (su institución actual) venciera a Argentinos Juniors en los penales y clasificara a la final de la Copa de la Liga de la que terminaría siendo subcampeón a manos de Estudiantes de La Plata, Mammana no se guardó nada contra Micho.

La verdad es que el año pasado fue difícil, se decían muchas cosas que no eran verdad, de las lesiones La verdad es que el año pasado fue difícil, se decían muchas cosas que no eran verdad, de las lesiones

"Yo me entrenaba y no era así", agregó el defensor, quien finalizó diciendo que ahora le toca "demostrar en la cancha" que está "bien"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1784694596267594082?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784694596267594082%7Ctwgr%5Ee4c6905f71cd47389b2e8a556e9f5fa2a4ca8176%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Femanuel-mammana-quemo-martin-demichelis-y-juega-la-final-n575888&partner=&hide_thread=false "EL AÑO PASADO FUE DIFÍCIL PORQUE SE DECÍAN MUCHAS COSAS QUE NO ERAN VERDAD." Emanuel Mammana jugará la final de la #CopaDeLaLiga con Vélez.



#SportsCenter | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/E5fVf3Bp8v — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2024

En su intento por alimentar dicha versión, el deportista habló mano a mano con TyC Sports luego de que el Fortín derrotara 3 a 1 a San Lorenzo en los 8vos. de final de la Copa Argentina este martes (6/8).

"Cuando estaba en el club, no era cierto lo que se decía de mí. Mis lesiones no eran verdad. Me dolió irme así", dijo. Y sumó:

¿Mi último paso por River? Ya está, ya pasó. Obviamente que salí de muy chico e irme de la manera en que me fui… Son cosas que hay que dejarlas en el pasado y seguir adelante. Hoy estoy en un gran club. Lo que quiero es jugar y demostrar adentro de la cancha que estoy bien, que cuando se decían las cosas de las lesiones no era verdad. Pero bueno, ya está. Son cosas que pasaron ¿Mi último paso por River? Ya está, ya pasó. Obviamente que salí de muy chico e irme de la manera en que me fui… Son cosas que hay que dejarlas en el pasado y seguir adelante. Hoy estoy en un gran club. Lo que quiero es jugar y demostrar adentro de la cancha que estoy bien, que cuando se decían las cosas de las lesiones no era verdad. Pero bueno, ya está. Son cosas que pasaron

El ninguneo de Mammana a Demichelis

Aún hay más. Cuando Emanuel Mammana se fue del club de Núñez en diciembre de 2023 como jugador libre, agradeció a todo el Mundo River, menos a Micho, por entonces director técnico del cuadro rojo y blanco. Lo mismo sucedió con Enzo Pérez, emblema total para el pueblo riverplatense.

"Hoy me toca despedirme de mi segunda casa, solo palabras de agradecimiento especialmente para la persona que me dio la oportunidad de crecer como jugador y volver al más grande: Marcelo Gallardo", comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram.

Después de la especial mención al Muñeco, el zaguero pasó por alto al cuerpo técnico y a la comisión directiva. "Agradecer a cada utilero, cocinero, cuerpo médico que hacen un trabajo increíble y otro muy especial para cada hincha por el cariño y por el apoyo de siempre, como ya lo dije acá va haber un hincha más para toda la vida", cerró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)

Seguí leyendo en Golazo24

Un Campeón del Mundo sigue los pasos de Scaloni hacia un club de Premier League

Dalma Maradona contra Peillat por nombrar a su padre: "Delirio total al tarado"

Diego Latorre defendió a Fernando Gago y fulminó al periodismo

Se 'partió' la cancha de Independiente y los hinchas explotaron

Polémicas declaraciones de Daniel Vila sobre Sebastián Villa