Diego Latorre defendió a Fernando Gago y fulminó al periodismo

image.png

Fernando Gago y el fracaso

Luego de la dura eliminación de Chivas en la Leagues Cup, Gago no compartió con que quedar fuera de la Leagues Cup sea un fracaso y según su veredicto, no existen los fracasos en el deporte: “No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”