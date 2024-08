Liga Uruguaya: Medida extrema por la crisis de los clubes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DarioAlberti/status/1820578722379973051&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: Por unanimidad se acaba de votar el aplazamiento por una semana de la primera fecha del Clausura. El torneo NO comienza este fin de semana. @DSportsUY. pic.twitter.com/6pkl18PXhh — Darío Alberti (@DarioAlberti) August 5, 2024

Por el momento solo se postergó una semana, veremos si la empresa de TV cumple o no con los pagos y si eso no arrastra una nueva postergación del fútbol uruguayo, algo que no sorprendería. Lo que se deberán plantear es como sigue esta situación ya que un fútbol así con el negocio en el que se transformó no mantendrá a los clubes “vivos” por mucho tiempo. Lamentablemente todo parece conducir a las SAD en todo el mundo, tarde o temprano.