Real Madrid quiere a un Campeón del Mundo: De quién se trata

¿Se suma un Campeón del Mundo al Real Madrid?

El mercado de pases entró en su último mes -finalizará el próximo viernes 30 de agosto-. Sin embargo, el Real Madrid busca enriquecer su plantilla con un fichaje estelar y que encima es pieza fundamental en la Selección Argentina.

"Real Madrid estaba dispuesto a hacer una oferta por Cuti Romero en este mercado de pases y se contactó con Tottenham: respondieron que no lo venden ni negocian. Tiene contrato hasta 2026″, indicó el periodista Gastón Edul.

Pequeña corrección a Edul. El vínculo de Romero con el cuadro inglés expira en 2027, según indica el sitio especializado Transfermarkt. Más precisamente, el 30 de junio de tal año.

image.png Cuti Romero, el hombre que suena en Real Madrid desde hace un tiempo.

En cuanto al cordobés surgido en las inferiores de Belgrano, hace unos días indicó, en ESPN Argentina, que está enfocado en su actual equipo y que intentará ganar algún trofeo con los Spurs en esta temporada.

Siempre busco mi máximo nivel. Respeto mucho a Tottenham. Acá siempre me dieron mucho cariño, así que me gusta jugar acá, no pienso en otros clubes, en qué posibilidades. Sé que se habla bastante de un posible pase, pero estoy tranquilo. Me quedan años en Europa y quiero ver a dónde puedo llegar. Esperemos que este año podamos ganar algún título en Tottenham Siempre busco mi máximo nivel. Respeto mucho a Tottenham. Acá siempre me dieron mucho cariño, así que me gusta jugar acá, no pienso en otros clubes, en qué posibilidades. Sé que se habla bastante de un posible pase, pero estoy tranquilo. Me quedan años en Europa y quiero ver a dónde puedo llegar. Esperemos que este año podamos ganar algún título en Tottenham

El zaguero central de 26 años completó tres temporadas con Tottenham Hotspur. En total, afrontó 99 encuentros en los que aportó seis goles.

