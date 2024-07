Insólito: El motivo por el que Kylian Mbappé no podrá conducir su BMW

El motivo por el que Kylian Mbappé no podrá manejar su nuevo BMW

Kylian fue agasajado por la gente del Real Madrid en su presentación. Miles de hinchas colmaron las tribunas del Estadio Santiago Bernbéu el pasado martes 16 de julio y corearon su nombre. Luego llegaron los entrenamientos con la pilcha blanca, y ahora, el auto, pero...

El ex hombre del Paris Saint-Germain no sabe conducir. Jamás hizo la prueba, por lo que no posee el carnet para manejar su BMW i7 M70

image.png Kylian Mbappé.

"Es una de las desventajas de triunfar pronto", admitió en una entrevista con el medio Bleacher Report en 2017.

"Me perdí cosas tan sencillas como sacarme el carnet de conducir. Para mucha gente es algo imprescindible, pero para mí no lo era. Tener el carnet a menudo significa independencia, pero yo conseguí mi independencia tan pronto que tenía conductores a mi disposición", sostuvo.

El internacional con la Selección de Francia podría obtenerlo de manera fácil y rápida, pero no demuestra interés en ello.

Porque Real Madrid le regaló a Kylian Mbappé un auto BMW i7 M70, pero el francés no sabe manejar. pic.twitter.com/frPortT4j1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 29, 2024

Cuándo debuta Kylian Mbappé con el Real Madrid

Se espera que Kiki pueda hacer su debut en la Supercopa de Europa, cuando se midan el Real Madrid y el Atalanta el próximo miércoles 14 de agosto.

El Merengue participa por haber sido el campeón de la UEFA Champions League 2023-24, y el Nerazzurri por haber alzado la UEFA Europa League del mismo ciclo.

