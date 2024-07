Carlo Ancelotti no sabe a dónde pondrá a Mbappé

“¿Cómo pondré a Kylian Mbappé? No lo he pensado. No será un problema, es importante lo que ya dijo que se adaptará al equipo. La clave es que cada jugador ponga su talento y calidad sobre la mesa”.

¿Qué quiso decir Ancelotti?

Hay dos caminos para interpretar su respuesta y de leer entre líneas y no tomar todo literal. La primera es tomarle el pelo al periodista diciéndole que Mbappé jugará adelante, y la verdad que de defensor o arquero no lo vemos señor Ancelotti.

La segunda es que realmente no sabe dónde lo pondrá ya que con tantas figuras en la delantera a quien saca, ¿Bellingham? No parece, lo pagaron muy caro como para que haga banco, ¿Vinicius? Tampoco, es candidato a Balón de Oro, no creemos que lo mueva de suposición, aunque es el que más coincide con la posición de Mbappé. Tal vez Rodrygo puede ser el apuntado, pero no está claro. Y hablando de tener algo claro, ¿tendrá claro Carlo Ancelotti donde jugará Mbappé?

Más notas en Golazo24

FIFA recoge el guante e investigará Argentina vs Marruecos

Nicolás Otamendi explotó tras el escándalo ante Marruecos: "Más unidos que nunca"

¿Influyó Pierluigi Collina en la decisión del árbitro de Argentina-Marruecos?

Los motivos de AFA y Chiqui Tapia para pedir los puntos vs Marruecos