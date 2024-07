Enzo Fernández se reincoporó al Chelsea: Qué pasó puertas adentro

Y continuó: "No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ahora está todo claro. Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación".

image.png Enzo Fernández.

Enzo Fernández regresó al Chelsea: los detalles

Según varios medios ingleses, como The Sun y The Mirror, el argentino se reunió con el plantel y ofreció sus disculpas por lo sucedido. El capitán Reece James, y el defensor francés Axel Disasi fueron los intermediarios para que el vestuario solucionara el conflicto que se originó a partir de aquel video.

Aparentemente los que se sintieron más afectados, aceptaron las disculpas. En el conjunto blue hay varios hombres con raíces africanas y que representan a Francia. Ellos son: Disasi, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto y Christopher Nkunku.

image.png Enzo Fernández viajó a Estados Unidos para sumarse a los trabajos de pretemporada con el Chelsea. Primer cara a cara con el grupo luego del escándalo y pedido de disculpas.

Además, según trascendidos, el ex River se comprometió a colaborar con una donación para una organización benéfica que lucha contra el racismo y la discriminación, algo que fue muy bien recibido entre los directivos y que daría por cerrado el asunto.

El Chelsea, por su parte, decidió cerrar la investigación interna que había organizado tras el episodio de la canción racista.

