Escándalo en Independiente con Juan Lezcano, militante opositor a Grindetti

Me acaban de retirar de la cancha de Independiente, y me acaban de poner un derecho de admisión



¿Cómo sabían donde estaba?



Me fueron a buscar con las fuerzas de seguridad POR SER OPOSITOR



ESTO ES INDEPENDIENTE, SE TIENEN QUE IR TODA ESTA COMISIÓN CORRUPTA pic.twitter.com/mezvtJVG7f