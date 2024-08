Cómo le fue a Gallardo en su último Superclásico ante Boca

Para Gallardo, fue todo emoción. "Quiero tratar de ser breve: lo primero que siento es mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. Parecería que nunca me fui. Y volver a entrar al Club y recorrer los pasillos, claramente me hace sentir muy en casa, y eso es una emoción interna que me reconforta y me da felicidad. Estoy en el lugar al que pertenezco", dijo en la presentación.