Riquelme sumó al 6to refuerzo: autocrítica de Diego Martínez y polémica con el VAR

Boca volvió a empatar y fuerte autocrítica de Diego Martínez

Tras un nuevo empate de Boca, el técnico Diego Martínez realizó una fuerte autocrítica: “Fue un partido donde no pudimos tener control como nosotros buscamos tenerlo. Generamos muchas situaciones y con situaciones más claras de gol pero no tuvimos el control contra un rival que no venía con un buen momento. Por el desarrollo del partido y el control, no fue como nos gusta. Termina siendo un empate que suma un punto pero que perdemos dos”.

Sin embargo, rescató: “Me gustó la voracidad que tuvimos para buscar situaciones de gol. No me gustó que no tuvimos el control del partido. La idea es volver a construir ese equipo que tuvimos en el primer semestre. Si bien tuvimos mayor control que Barracas, ellos nos incomodaron mucho. Generamos más situaciones y más claras que barracas”.

En relación a Exequiel “Changuito” Zeballos, Martínez mencionó: “Lo tenemos que ir dosificando y cuidando porque sumó 60' la semana pasada. Volvió a sentirse más cómodo sobre la banda que con jugar entrelíneas, fue desnivelante y tuvo situaciones claras”.

Por su parte, habló de la llegada de Miramón: “Imaginamos y estamos seguros que nos va a ayudar mucho para poder volver a encontrar ese control y equilibrio que nos gusta tener en el equipo. Nos gusta atacar y pisar mucho el área rival, pero hoy se partió el mediocampo. Su característica nos va a dar control sobre esa zona media que es tan importante para nosotros”.

En cuanto a la salida de Ezequiel “Equi” Fernández, confesó: “Me toca conocerlo desde muy chico, son situaciones encontradas. Futbolísticamente hablando vamos a perder un jugador muy importante, que es difícil reemplazar. Espero que tenga el destino que él quiere y pueda seguir creciendo”.

Boca reclamó un penal que el VAR no quiso revisar

Cuando Boca se encaminaba para la victoria frente a Barracas Central y estaba en busca del segundo tanto, en el minuto 50, llegó el centro al área del Guapo, la pelota le cayó a Tomás Belmonte, quien ingresó al área remató y la pelota dio en la mano de Gonzalo Goñi, que la tenía despegada de su cuerpo, y salió desviada. Debió ser penal.

Inmediatamente varios jugadores de Boca, entre ellos el propio Belmonte, salieron a reclamarle al árbitro Fernando Echenique para que sancionara penal, pero el juez señaló el punto de saque de arco. Desde el VAR, a cargo de José Carreras, tampoco lo llamaron a revisión.

Las cámaras otorgadas por la televisión dejan la incógnita de si realmente hubo un roce en la mano del defensor. En caso de contacto, aunque fuese mínimo, el VAR debió haber llamado al árbitro para que la revise con su criterio. Nada de eso sucedió y el árbitro finalizó el partido.

