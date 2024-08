Rodrigo De Paul reveló qué haría si lo llama Riquelme

“Mi ídolo de chico era Riquelme. Hablo con él por WhatsApp. Me escribe un montón por esto de la Selección, me felicita. Yo lo felicité cuando ganó las elecciones. ¿Venir a #Boca si me llama? NO, EN ARGENTINA JUEGO EN #RACING".



Rodrigo Javier De Paul en @nadiedicenada_. pic.twitter.com/npYH8hXQfC