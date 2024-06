El inesperado regalo que hizo Lionel Messi a LUZU TV

Mario Pergolini destrozó a Marcelo Tinelli por la nota a Lionel Messi

Hace algunos días Marcelo Tinelli entrevistó a Lionel Messi previo al inicio de la Copa América, la nota no logró el rating esperado, recibió varias críticas al respecto y Mario Pergolini no dejó pasar la oportunidad para cargar a su colega.

Desde Miami y mediante el ciclo Paren la mano, el conductor entre ironías y burlas se refirió a la entrevista que salió en el programa que rápidamente dejó de emitirse por América TV. Además, también aprovechó para imitar el momento en el que el empresario le mostró al capitán de la Selección Argentina que se lo había tatuado.

No obstante, a su vez, le envío un mensaje para invitarlo al ciclo de Vorterix. Fue en ese entonces que le preguntaron cómo lo tenía agendado en el celular.

Tras mostrar la descripción elegida y las risas inmediatas leyeron: "Marcelo del sur". "Tengo menos pelo que él, eso me mata", sumó posteriormente. Y añadió: "Él si sigue así no va a tener pelo. No va a tener ni piel".

