Lionel Messi continúa su gira en el streaming: Ahora, con Juan Pablo Varsky

En la entrevista con el programa de su sobrino, Messi fue consultado sobre el insulto más ingenioso que recibió y el crack de la Selección Argentina recordó:

Ninguno en especial, pero sí me acuerdo que en la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores

La situación que mencionó Messi ocurrió el 6 de julio de 2011 en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fe, cuando la Selección Argentina enfrentó Colombia por la fase de grupos de la Copa América jugada en el país. En aquel partido, argentinos y colombianos empataron sin goles en un partido muy malo. Los hinchas argentinos que fueron a ver el partido abuchearon y silbaron durante todo el partido a los jugadores de la Selección.

