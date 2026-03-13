Andrea Rincón soltó una confesión sobre Lionel Messi que intrigó a todos

“Mi mejor amiga, tengo fotos que tiene así (abrazada) con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”, respondió la conductora.

"O sea, siempre en entornos sociales, con Leo", le lanzaron en el programa.

"Sí", contestó Rincón con un poco de misterio. "Lo que yo estoy queriendo decir, no me lleven a otro lado, chicos, por favor, porque después me recortan y estoy pasando calor. Me están metiendo con el mejor jugador del mundo, viste".

La charla continuó y, minutos después, Rincón hizo una confesión inesperada mientras hablaban de las redes sociales de Messi.

La confesión de Andrea Rincón sobre Lionel Messi que provocó especulaciones

En medio de la charla sobre las redes sociales de Messi, Rincón soltó una frase que paralizó a los presentes.

“Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver”, lanzó la actriz, mientras soltaba una carcajada.

La frase de Rincón sorprendió a todos en el estudio y revivió el rumor en las redes sociales sobre un supuesto acercamiento entre ambos en el pasado.

"Nunca supe que tenía Instagram", continuó diciendo la mediática. "No puedo verlo, busca el Instagram de Messi".

"¿Pudo haber sido una limpieza de Anto (Antonella Roccuzzo)?", comenzaron a especular en el programa.

"Bueno, fue hace, ya está. Fue en otra vida", dijo la actriz.

Las chicanas siguieron en el programa e incluso se propusieron hacer un pedido para que el capitán de la Selección Argentina desbloquee a Andrea Rincón.

A lo que ella lanzó: “No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”.

Luego, la conductora hizo una reflexión: "Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia formada, consagrada, hermosa (...) estamos bromeando. Ahora, también fue pibe joven".

"Tuvo muchas separaciones y también ella pudo hacer cosas. Siempre subestiman y piensan que el hombre es el que puede hacer cosas, la mujer también puede hacer cosas. y tal vez él sólo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”, completó.

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