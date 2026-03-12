Inter Miami CF de Lionel Messi y Rodrigo De Paul empató 0 a 0 con Nashville SC en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2026. ESPN quedó en el centro de la polémica por una publicación relacionada con los dos jugadores de la Selección Argentina.
¿QUÉ PASÓ?
ESPN quedó en ridículo por lo que hizo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul
Lionel Messi y Rodrigo De Paul generaron que ESPN quede en ridículo en redes. ¿Qué fue lo que sucedió?
Muchos usuarios en X se hicieron eco de un contenido que subió SportsCenter, el característico noticiero del histórico canal deportivo.
Inter Miami CF vs Nashville SC
La CONCACAF Champions Cup es uno de los mayores atractivos de Norteamérica en cuanto al fútbol y Nashville SC y Inter Miami CF igualaron 0 a 0 en la ida de los octavos de final.
En la edición de 2025, el equipo dirigido por Javier Mascherano llegó hasta las semifinales, y actualmente es uno de los objetivos que todavía busca conquistar Lionel Messi desde su llegada a Miami.
Muchas miradas estuvieron puestas en la Pulga, ya que tenía la posibilidad de alcanzar los 900 goles en su carrera, algo que finalmente no ocurrió debido a que el encuentro terminó sin goles.
El partido de vuelta, en el que se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final, se disputará el próximo miércoles 18 de marzo desde las 21:00 horas de Argentina.
Por lo pronto, el próximo compromiso para las Garzas dirigidas por Mascherano será el sábado 14 de marzo desde las 20:30 (hora de Argentina).
Ese encuentro podría ser muy relevante, ya que aparece como una nueva oportunidad para que Lionel Messi alcance la marca de los 900 goles, algo que no pudo conseguir en este partido de Concachampions.
ESPN, Lionel Messi y Rodrigo De Paul
El encuentro entre los equipos de Norteamérica se pudo ver a través de Disney+ y SportsCenter, el principal noticiero de ESPN (propiedad de Disney), publicó un tuit que rápidamente generó revuelo en redes sociales.
“DE CHILL... Rodrigo De Paul entró al vestuario en Nashville farmeando aura con Lionel Messi y Luis Suárez atrás”, fue el mensaje publicado, que generó una gran cantidad de interacciones y comentarios, sobre todo por la forma en la que se utilizaron esos términos.
No es la primera vez que desde esta cuenta intentan aggiornarse a los modismos actuales de las redes, aunque en esta ocasión la repercusión fue incluso mayor que en otras oportunidades.
El tuit recibió más de 350 respuestas y tuvo cerca de 250 citados, muchos de ellos con críticas hacia la publicación.
En el último tiempo, los community managers buscan generar interacción con los usuarios y, en este caso, si bien la repercusión no fue del todo positiva, el objetivo de generar conversación terminó cumpliéndose.
+ EN GOLAZO24
San Lorenzo: Histórico político de River irrumpe fuerte en la escena del Ciclón
Fuerte impacto en River por la resolución de Chacho Coudet con Facundo Colidio
Sacudón en Boca: La fuerte decisión de Riquelme que impacta a Claudio Úbeda