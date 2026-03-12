ESPN quedó en ridículo por lo que hizo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

El partido de vuelta, en el que se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final, se disputará el próximo miércoles 18 de marzo desde las 21:00 horas de Argentina.

Por lo pronto, el próximo compromiso para las Garzas dirigidas por Mascherano será el sábado 14 de marzo desde las 20:30 (hora de Argentina).

Ese encuentro podría ser muy relevante, ya que aparece como una nueva oportunidad para que Lionel Messi alcance la marca de los 900 goles, algo que no pudo conseguir en este partido de Concachampions.

El encuentro entre los equipos de Norteamérica se pudo ver a través de Disney+ y SportsCenter, el principal noticiero de ESPN (propiedad de Disney), publicó un tuit que rápidamente generó revuelo en redes sociales.

“DE CHILL... Rodrigo De Paul entró al vestuario en Nashville farmeando aura con Lionel Messi y Luis Suárez atrás”, fue el mensaje publicado, que generó una gran cantidad de interacciones y comentarios, sobre todo por la forma en la que se utilizaron esos términos.

No es la primera vez que desde esta cuenta intentan aggiornarse a los modismos actuales de las redes, aunque en esta ocasión la repercusión fue incluso mayor que en otras oportunidades.

El tuit recibió más de 350 respuestas y tuvo cerca de 250 citados, muchos de ellos con críticas hacia la publicación.

En el último tiempo, los community managers buscan generar interacción con los usuarios y, en este caso, si bien la repercusión no fue del todo positiva, el objetivo de generar conversación terminó cumpliéndose.

