Sacudón en Boca: La fuerte decisión de Riquelme que impacta a Claudio Úbeda

Minutos más tarde, Gregorio Rodríguez marcó el empate para el conjunto de Boedo y el encuentro terminó igualado.

El resultado dejó dos cuestiones que generaron hartazgo entre los hinchas de Boca. La primera tiene que ver con los clásicos: de los últimos once que disputó el club de la Ribera, apenas pudo ganar uno, una estadística que es transversal a todos los entrenadores que estuvieron al mando en ese período.

image

La segunda fue una decisión puntual de Úbeda sobre el final del partido. A los 90 minutos, el entrenador reemplazó a Adam Bareiro por Iker Zufiaurre, justo cuando el equipo parecía decidido a buscar el triunfo a través de centros al área.

Tras el pitazo final, el entrenador se retiró silbado por buena parte de La Bombonera y crece la expectativa en torno a su continuidad en el cargo.

Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda

Desde el partido ante Racing por el Torneo Clausura 2025, cada tropiezo de Claudio Úbeda como entrenador vuelve a reactivar el pedido de algunos hinchas para que deje su cargo en Boca.

El encuentro frente a San Lorenzo fue interpretado por muchos como un paso atrás, sobre todo porque, tras lo mostrado ante Lanús, estaba latente la posibilidad de que el equipo lograra ganar un clásico de una vez por todas.

Sin embargo, el partido terminó en empate y nuevamente se multiplicaron las voces que reclaman la salida del entrenador.

En este contexto, el periodista Damián Villagra aseguró: “Desde Boca no hay enojo con el entrenador. La bronca y los gestos de Riquelme en el palco, tras el partido, fueron con los defensores por el empate. Salvo un cambio abrupto, Claudio Úbeda estará en el banco de suplentes ante Unión”.

image

El periodista Diego Monroig, aseguró en ESPN: "Úbeda está aferrado al cargo... En la dirigencia hay preocupación por la inacción para hacer los cambios y por cómo defiende Boca".

Todo indica entonces que Úbeda continuará en el Xeneize y dirigirá al equipo frente al Tatengue en el partido del próximo domingo 15 de marzo desde las 22:00.

Si bien algunos entrenadores comenzaron a sonar como posibles reemplazantes —como Rubén Darío Insúa, el Kily González o Néstor Lorenzo—, por el momento el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo seguirá al mando del plantel de Boca.

