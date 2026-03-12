El Nueve sacude su grilla y estalla la polémica.

La molestia surge porque las dos propuestas comparten rasgos similares. Competencias de canto, relatos emotivos de participantes y recompensas relacionadas con cumplir metas personales. Para las autoridades del canal, esas coincidencias podrían provocar confusión entre quienes siguen ambos envíos.

De acuerdo con lo contado en el streaming Ya fue todo, la productora habría evaluado ajustar el esquema del programa que anteriormente conducía Laurita Fernández con la intención de diferenciarlo del nuevo lanzamiento.

Sin embargo, la señal dejó en claro su rechazo a cualquier modificación al considerar que ya existían acuerdos firmados y una estructura definida.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España