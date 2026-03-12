Actualmente El Nueve atraviesa días de fuerte movimiento con modificaciones en su grilla de programas dedicados al espectáculo. Versiones internas indican que algunos ciclos podrían salir del aire, mientras que Susana Roccasalvo asumiría un nuevo rol al frente de Implacables en una edición diaria, lo que genera expectativa entre los televidentes.
MOVIMIENTO EN LA PANTALLA
El Nueve sacude su grilla y estalla la polémica
En medio de rumores y cambios internos, El Nueve analiza modificar su programación de espectáculos y busca redefinir algunos ciclos de su grilla.
Por su parte, Flor de la V y su programa aparecen dentro de los posibles cambios de la programación. Integrantes del panel y fanáticos manifestaron inquietud en plataformas digitales, mientras crecen las versiones sobre el futuro del envío y eventuales modificaciones dentro del equipo.
El clima de incertidumbre no impacta únicamente en las figuras al aire, sino también en el ámbito del periodismo de espectáculos. Las transformaciones reflejan el intento del canal por ajustarse a públicos más jóvenes y a dinámicas mediáticas atravesadas por redes sociales y el consumo inmediato de contenidos.
Hasta ahora la emisora no oficializó decisiones ni un calendario de modificaciones, aunque el debate ya circula en la industria televisiva. Las próximas jornadas serán determinantes para medir el efecto de este reacomodamiento tanto en la audiencia como en la agenda cotidiana de la farándula local.
La guerra de El Trece y El Nueve por el rating de Hernán Drago
El debut de Guido Kaczka en El Trece con Es mi sueño desató una inesperada controversia en la televisión argentina y desde El Nueve manifestaron incomodidad con Kuarzo, compañía también responsable de Bienvenidos a ganar, actualmente encabezado por Hernán Drago.
La molestia surge porque las dos propuestas comparten rasgos similares. Competencias de canto, relatos emotivos de participantes y recompensas relacionadas con cumplir metas personales. Para las autoridades del canal, esas coincidencias podrían provocar confusión entre quienes siguen ambos envíos.
De acuerdo con lo contado en el streaming Ya fue todo, la productora habría evaluado ajustar el esquema del programa que anteriormente conducía Laurita Fernández con la intención de diferenciarlo del nuevo lanzamiento.
Sin embargo, la señal dejó en claro su rechazo a cualquier modificación al considerar que ya existían acuerdos firmados y una estructura definida.
