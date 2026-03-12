La UEFA evalúa sancionar al Bayern y una de sus figuras podría perderse el cruce con Real Madrid

En ese mismo encuentro también vio la amarilla Joshua Kimmich, aunque en su caso la acción no parece tan evidente ni premeditada como la protagonizada por su compañero.

Por ahora no existe una sanción confirmada, pero el medio español asegura que la UEFA estaría revisando la jugada, ya que el reglamento contempla castigos adicionales cuando se detecta que un jugador busca provocar una amonestación de forma intencional. Si bien el foco está puesto en el francés, tampoco se descarta que el capitán alemán quede bajo análisis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBayernFocus/status/2031493244140274056?s=20&partner=&hide_thread=false Michael Olise and Joshua Kimmich have received a yellow card and will miss the second leg ! pic.twitter.com/mCNPI7exIQ — Bayern Focus (@FCBayernFocus) March 10, 2026

La situación genera interés también en el entorno del Real Madrid. Si finalmente se confirma la clasificación de ambos equipos (algo que hoy parece muy probable) se enfrentarían en cuartos de final, y una eventual sanción podría dejar al Bayern sin una de sus piezas ofensivas más importantes.

Antecedentes recientes que muestran mayor control

El análisis de la UEFA llega además en un contexto donde el organismo viene mostrando mayor firmeza en materia disciplinaria.

Hace pocos días, el ente sancionó al Real Madrid con una multa de 15.000 euros tras un incidente ocurrido en el partido ante Benfica, cuando un simpatizante fue captado realizando un saludo nazi en las gradas. El club blanco expulsó al aficionado y colaboró con la investigación, pero igualmente recibió la sanción económica y una medida preventiva para el Santiago Bernabéu: si reincide con algún caso similar, podría ser sancionado con la inhabilitación de parte del estadio.

Otro caso reciente fue el del argentino Gianluca Prestianni, quien fue suspendido preventivamente tras un cruce con Vinicius Jr. durante los playoffs de Champions League. El brasileño denunció que el futbolista del Benfica le habría dicho “mono”, un insulto con connotación racista, aunque las imágenes no permiten confirmar con claridad lo sucedido porque el jugador hablaba con la camiseta tapándose la boca.

Estos antecedentes explican también el contexto actual dentro del organismo europeo: últimamente con la UEFA no se juega. Tras varias polémicas disciplinarias a lo largo de la temporada, el ente busca aplicar criterios cada vez más uniformes. Ahora quedará por ver si el organismo abre finalmente un expediente tras la jugada que distintos medios deportivos ya pusieron bajo la lupa.

