Entre rumores de cesiones, varias bajas confirmadas y un clima institucional cada vez más tenso en el fútbol español, Franco Mastantuono volvió a ser tendencia en X. Esta vez no fue por su rendimiento, sino por una sanción oficial: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) castigó al jugador del Real Madrid con dos partidos de suspensión tras su expulsión ante el Getafe.
BAJA PARA EL REAL MADRID
Primero Prestianni, ahora Franco Mastantuono: RFEF lo suspende dos fechas por insultar al árbitro
Tras la expulsión ante Getafe, la RFEF confirmó dos partidos de suspensión para el jugador del Real Madrid por “actitudes de menosprecio” hacia Muñiz Ruiz.
El comunicado disciplinario, que incluye la lista completa de sancionados de la última jornada de LaLiga, volvió a golpear al entorno del conjunto blanco. La resolución señala que el ex River Plate deberá cumplir dos fechas de suspensión por “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros”, en referencia al intercambio que mantuvo con Alejandro Muñiz Ruiz antes de ver la tarjeta roja.
La sanción llega además en un momento particularmente delicado para el Real Madrid. Primero fue la lesión de Kylian Mbappé, luego la grave baja de Rodrygo, y ahora se suma Mastantuono como ausencia confirmada para los próximos partidos. Una lista de problemas que empieza a condicionar seriamente la planificación deportiva del equipo.
Con el cruce ante el Manchester City en el horizonte europeo y 36 puntos aún en juego en LaLiga, Álvaro Arbeloa deberá gestionar un plantel cada vez más corto si quiere mantener viva la pelea por el título frente al Barcelona. La situación se vuelve todavía más incómoda considerando que el club ya quedó eliminado de la Copa del Rey, tras la inesperada caída ante el Albacete.
De Prestianni a Mastantuono: el debate que abrió Infantino por taparse la boca
La sanción contra Franco Mastantuono se conoce además en un momento particular para el fútbol internacional. En las últimas semanas se multiplicaron los casos en los que futbolistas se tapan la boca al hablar con árbitros o rivales, un gesto que dificulta saber con precisión qué se dijo dentro del campo.
El episodio de mayor magnitud entre los recientes fue el que involucró al argentino Gianluca Prestianni, protagonista de una polémica en Champions League tras un cruce verbal en el que las cámaras captaron al jugador hablando con Vinicius Jr. con la boca cubierta. Aquella escena abrió un debate sobre cómo interpretar este tipo de situaciones cuando no queda registro claro de las palabras.
El tema incluso llegó hasta la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, fue tajante en una entrevista con Sky News al referirse a este gesto cada vez más habitual entre los futbolistas: “Sencillamente, no lo entiendo. Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo”, afirmó el dirigente.
Infantino fue incluso más lejos al deslizar una posible norma que podría aplicarse en el futuro del fútbol internacional, aclarando además que en caso anterior mencionado: “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debía decir”.
La idea, que algunos ya bautizaron informalmente como ‘Ley Vinicius’, buscaría endurecer el criterio disciplinario en situaciones donde los jugadores se cubren la boca para hablar con árbitros o rivales. Según explicó el propio presidente de la FIFA, la intención es que este tipo de comportamientos tenga un efecto disuasorio y contribuya a combatir insultos o comentarios racistas dentro del campo.
Aunque esa eventual norma recién se aplicaría a partir del próximo Mundial, el debate ya está instalado. Y en ese contexto, la sanción a Mastantuono vuelve a poner el foco en qué se dice realmente dentro del campo cuando las cámaras no pueden registrarlo con claridad.
Lesiones, sanciones y calendario: el Real Madrid cada vez con menos margen
La sanción llega en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que atraviesa una de las etapas más complejas de la temporada en cuanto a disponibilidad de jugadores.
La enfermería blanca ya tenía nombres de peso. Kylian Mbappé continúa fuera tras su lesión de rodilla, mientras que Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y estará varios meses sin jugar, una baja que no solo golpea al club sino también a la selección brasileña de cara al Mundial.
A esas ausencias se suman otros futbolistas que arrastran problemas físicos o llegan con lo justo desde lo disciplinario. Jude Bellingham, Éder Militão, Raúl Asencio, David Alaba y Dani Ceballos han pasado por distintos procesos médicos durante las últimas semanas, mientras que jugadores como Aurélien Tchouaméni, Vinícius Jr., Álvaro Carreras y Dean Huijsen permanecen condicionados por el límite de tarjetas en las competiciones que aún disputa el equipo.
El escenario además se vuelve más incómodo mirando la tabla. El Barcelona, ya fuera de la Copa del Rey tras caer ante el Atlético de Madrid, apunta ahora todos sus cañones a la Liga y Champions, mientras que el Real Madrid deberá ver si divide energías entre la pelea doméstica y el cruce europeo ante el Manchester City. Con un calendario cargado y menos variantes que hace algunas semanas, cada ausencia empieza a pesar más en el Bernabéu.
------------
+ de Golazo24:
Repetir el caso Endrick: el Real Madrid mira la cesión de Franco Mastantuono con buenos ojos
Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús
Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia
Mundial 2026: quién reemplaza a Irán si no participa y cómo impacta en el repechaje
Los 1.000 deberán esperar: Cristiano Ronaldo sigue en Riad lesionado, su jet voló a Madrid