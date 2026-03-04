Primero Prestianni, ahora Franco Mastantuono: RFEF lo suspende dos fechas por insultar al árbitro

El episodio de mayor magnitud entre los recientes fue el que involucró al argentino Gianluca Prestianni, protagonista de una polémica en Champions League tras un cruce verbal en el que las cámaras captaron al jugador hablando con Vinicius Jr. con la boca cubierta. Aquella escena abrió un debate sobre cómo interpretar este tipo de situaciones cuando no queda registro claro de las palabras.

El tema incluso llegó hasta la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, fue tajante en una entrevista con Sky News al referirse a este gesto cada vez más habitual entre los futbolistas: “Sencillamente, no lo entiendo. Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo”, afirmó el dirigente.

Infantino fue incluso más lejos al deslizar una posible norma que podría aplicarse en el futuro del fútbol internacional, aclarando además que en caso anterior mencionado: “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debía decir”.

La idea, que algunos ya bautizaron informalmente como ‘Ley Vinicius’, buscaría endurecer el criterio disciplinario en situaciones donde los jugadores se cubren la boca para hablar con árbitros o rivales. Según explicó el propio presidente de la FIFA, la intención es que este tipo de comportamientos tenga un efecto disuasorio y contribuya a combatir insultos o comentarios racistas dentro del campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Somhiseremfcb/status/2028595991025205362?s=20&partner=&hide_thread=false Mastantuono se tapó la boca para decirle algo al árbitro en su expulsión.



pic.twitter.com/3iHsu4kgyR — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 2, 2026

Aunque esa eventual norma recién se aplicaría a partir del próximo Mundial, el debate ya está instalado. Y en ese contexto, la sanción a Mastantuono vuelve a poner el foco en qué se dice realmente dentro del campo cuando las cámaras no pueden registrarlo con claridad.

Lesiones, sanciones y calendario: el Real Madrid cada vez con menos margen

La sanción llega en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que atraviesa una de las etapas más complejas de la temporada en cuanto a disponibilidad de jugadores.

La enfermería blanca ya tenía nombres de peso. Kylian Mbappé continúa fuera tras su lesión de rodilla, mientras que Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y estará varios meses sin jugar, una baja que no solo golpea al club sino también a la selección brasileña de cara al Mundial.

A esas ausencias se suman otros futbolistas que arrastran problemas físicos o llegan con lo justo desde lo disciplinario. Jude Bellingham, Éder Militão, Raúl Asencio, David Alaba y Dani Ceballos han pasado por distintos procesos médicos durante las últimas semanas, mientras que jugadores como Aurélien Tchouaméni, Vinícius Jr., Álvaro Carreras y Dean Huijsen permanecen condicionados por el límite de tarjetas en las competiciones que aún disputa el equipo.

El escenario además se vuelve más incómodo mirando la tabla. El Barcelona, ya fuera de la Copa del Rey tras caer ante el Atlético de Madrid, apunta ahora todos sus cañones a la Liga y Champions, mientras que el Real Madrid deberá ver si divide energías entre la pelea doméstica y el cruce europeo ante el Manchester City. Con un calendario cargado y menos variantes que hace algunas semanas, cada ausencia empieza a pesar más en el Bernabéu.

------------

+ de Golazo24:

Repetir el caso Endrick: el Real Madrid mira la cesión de Franco Mastantuono con buenos ojos

Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús

Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia

Mundial 2026: quién reemplaza a Irán si no participa y cómo impacta en el repechaje

Los 1.000 deberán esperar: Cristiano Ronaldo sigue en Riad lesionado, su jet voló a Madrid