No escapa a los observadores avezados que la llegada de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de Javier Milei es, en el fondo, un desembarco de Daniel Angelici en el Gobierno Nacional. "Mahiques es el Tano", sintetizan.
NUEVO MINISTRO
"Mahiques es el Tano": La historia del desembarco de Daniel Angelici en el gobierno de Milei
El flamante ministro de Justicia designado es un apadrinado del histórico operador judicial y con fuerte ascendencia en el gobierno porteño.
Angelici es muy conocido como empresario binguero y presidente de Boca Juniors de la escudería macrista durante 2 mandatos. Pero también lo es en la arena política -es en las sombras relevante en la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires- y, sobre todo, en la judicial, donde el abogado se mueve como pez en el agua. Un pez con mucha influencia.
Señalan a Angelici con llegada a Comodoro Py, pero aún más en los tribunales porteños. Mahiques, flamante ministro libertario, es hasta hoy el jefe de los fiscales de la Capital Federal como titular de su Ministerio Público Fiscal.
A Angelici le atribuyen ser el mentor de Mahiques y quien lo impulsó para reemplazar en ese cargo a Martín Ocampo, hoy procurador general porteño y otro hombre del riñón del 'Tano', hasta con vínculo familiar (son compadres).
Mahiques, que ya pasó por el ministerio de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, reemplazará al renunciante Mariano Cúneo Libarona. Su designación es parte de la avanzada de Karina Milei contra Santiago Caputo, cuyo alfil, Sebastián Amerio, fue desplazado como secretario de Justicia. Allí recalará el karinista Santiago Viola, apoderado legal de LLA.
¿Cómo llegó Mahiques -que "es el Tano"- a ser una opción para la hermana presidencial?
Algunos creen que todo se debe al histórico vínculo que Angelici tiene con Darío Wasserman, presidente del Banco Nación, pero antes que nada esposo de la legisladora Pilar Ramírez, la espada de la secretaria general de la Presidencia en la CABA. Ramírez y Wasserman integran la mesa chica karinista.
Sin embargo, otros con conocimiento de la intimidad de LLA durante la campaña de 2023 rememoran que el nombre de Mahiques ya "sonaba" entonces para ocupar la cartera de Justicia.
¿Quien lo nombraba? Dicen que Santiago Viola, que será virtual viceministro y, en calidad de representante del Ejecutivo, integrante en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces.
Tanto Mahiques como Viola son parte de la "familia judicial". El padre del flamante ministro designado es Juan Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación (fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal), y el fiscal federal Ignacio Mahiques es uno de sus hermanos (otro es Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería).
Independientemente de cómo llegó hasta el Ejecutivo nacional, lo cierto es que la cercanía entre Mahiques y Angelici es palpable.
Mahiques (Juan Bautista) tiene vínculos con el fútbol. Le atribuyen al 'Tano' ser el nexo con Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio 'Chiqui' Tapia, para que el fiscal general de la CABA fuera designado como vicerrector de la universidad de la AFA.
El estallido del escándalo que involucra a Tapia y Toviggino obligó a Mahiques a desvincularse de la casa de estudios y a su padre (Juan Carlos) a apartarse de la sala revisora de la causa en Casación porque festejó su cumpleaños en la mansión del partido de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA y que es blanco de una causa judicial.
Tapia y Tovigginos son enemigos de la Casa Rosada. Sin embargo, sus vínculos con Mahiques no le impidieron su designación como ministro de Justicia.
Desde ese cargo, ahora Mahiques deberá reconfigurar el Poder Judicial con el demorado envío de los pliegos de designaciones de magistrados y aceitar vínculos cuando en tribunales se tramitan causas resonantes que arrinconan al Presidente y su hermana, como $LIBRA y ANDIS.
