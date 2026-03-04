"Mahiques es el Tano": La historia del desembarco de Daniel Angelici en el gobierno de Milei

EWfaIJ8WsAEvfs5.jpg Juan Bautista Mahiques, designado ministro de Justicia de Javier Milei.

¿Cómo llegó Mahiques -que "es el Tano"- a ser una opción para la hermana presidencial?

Algunos creen que todo se debe al histórico vínculo que Angelici tiene con Darío Wasserman, presidente del Banco Nación, pero antes que nada esposo de la legisladora Pilar Ramírez, la espada de la secretaria general de la Presidencia en la CABA. Ramírez y Wasserman integran la mesa chica karinista.

Sin embargo, otros con conocimiento de la intimidad de LLA durante la campaña de 2023 rememoran que el nombre de Mahiques ya "sonaba" entonces para ocupar la cartera de Justicia.

¿Quien lo nombraba? Dicen que Santiago Viola, que será virtual viceministro y, en calidad de representante del Ejecutivo, integrante en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces.

santiago-viola.jpg Santiago Viola.

Tanto Mahiques como Viola son parte de la "familia judicial". El padre del flamante ministro designado es Juan Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación (fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal), y el fiscal federal Ignacio Mahiques es uno de sus hermanos (otro es Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería).

Independientemente de cómo llegó hasta el Ejecutivo nacional, lo cierto es que la cercanía entre Mahiques y Angelici es palpable.

Mahiques (Juan Bautista) tiene vínculos con el fútbol. Le atribuyen al 'Tano' ser el nexo con Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio 'Chiqui' Tapia, para que el fiscal general de la CABA fuera designado como vicerrector de la universidad de la AFA.

El estallido del escándalo que involucra a Tapia y Toviggino obligó a Mahiques a desvincularse de la casa de estudios y a su padre (Juan Carlos) a apartarse de la sala revisora de la causa en Casación porque festejó su cumpleaños en la mansión del partido de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA y que es blanco de una causa judicial.

Tapia y Tovigginos son enemigos de la Casa Rosada. Sin embargo, sus vínculos con Mahiques no le impidieron su designación como ministro de Justicia.

Desde ese cargo, ahora Mahiques deberá reconfigurar el Poder Judicial con el demorado envío de los pliegos de designaciones de magistrados y aceitar vínculos cuando en tribunales se tramitan causas resonantes que arrinconan al Presidente y su hermana, como $LIBRA y ANDIS.

