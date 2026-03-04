Ley de Glaciares: el oficialismo cedió ante la oposición y habrá audiencia pública antes del dictamen

Reclamos de la oposición

La convocatoria a la audiencia pública surgió luego de un pedido del interbloque opositor Unidos y de legisladores de otras bancadas, que reclamaron abrir el debate a la sociedad antes de avanzar con el dictamen.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los principales impulsores de esa propuesta. En su intervención recordó que la discusión involucra no solo cuestiones ambientales, sino también competencias provinciales vinculadas al uso de recursos naturales.

“La audiencia pública no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución y el Acuerdo de Escazú, sino también de la Ley General del Ambiente”, señaló Ferraro, quien además advirtió que el tema afecta a numerosas provincias.

Según explicó, el 36% del territorio continental argentino se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, lo que involucra a 20 provincias y más de siete millones de habitantes.

La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, coincidió con la necesidad de convocar a una audiencia, aunque planteó que el debate debía garantizar una participación federal más amplia.

“No alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal”, sostuvo, al tiempo que pidió que la participación sea totalmente abierta para que todas las voces puedan expresarse.

Un debate con fuerte contenido político

El tratamiento del proyecto también dejó al descubierto fuertes diferencias entre los distintos bloques sobre el alcance de la reforma.

Desde la izquierda, la diputada Romina Del Plá cuestionó directamente el debate legislativo sobre la iniciativa. “Esta media sanción no tendría que entrar en debate… el Senado no tiene la menor idea de lo que ha votado”, afirmó con dureza.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés puso el foco en la importancia ambiental de los glaciares y advirtió sobre el impacto que podría tener una modificación de la ley vigente.

“Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. Glaciar es agua y agua es vida”, sostuvo.

Cómo será la audiencia pública

El esquema acordado establece que cada expositor tendrá inicialmente cinco minutos para presentar su posición, aunque el tiempo podría ampliarse dependiendo de la cantidad de participantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta 24 horas antes de la audiencia y podrán realizarse por correo electrónico ante la Comisión de Recursos Naturales o de manera presencial en el Congreso.

Además, todas las intervenciones deberán presentarse por escrito para ser incorporadas como antecedentes del debate. La audiencia será transmitida en vivo por los canales oficiales de la Cámara de Diputados.

Una vez finalizada esa instancia de participación, las comisiones retomarán el análisis del proyecto y avanzarán con el dictamen que luego deberá ser debatido en el recinto.

La discusión sobre la Ley de Glaciares promete convertirse en uno de los debates ambientales más relevantes del año en el Congreso, en un contexto donde el equilibrio entre desarrollo productivo, minería y protección de los recursos naturales vuelve a estar en el centro de la agenda política.

