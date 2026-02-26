Argentina primaria: Más montaña para mineras y puente con la UE en juego

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026. El modelo primario al que se dirige Argentina se juega una jornada clave en el Congreso con el tratamiento de la Ley de Glaciares. El oficialismo busca acelerar el proyecto en la Cámara alta para poder ampliar el terreno de acción de las mineras y aumentar el ingreso de divisas vía la explotación de recursos naturales.
Con lo justo, Fernándo Iglesias se transformó en embajador
El Senado aprobó este jueves (26/02), en una votación ajustada y con duras críticas, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. El pliego tuvo 38 votos a favor y 31 en contra, además de una abstención.
Javier Milei había nombrado a Fernando Iglesias por decreto "en comisión" en enero pasado -en 2018 lo insultaba por X-, pero faltaba el aval del Congreso. Al tratarse la designación de embajadores de una potestad del Presidente, el cuerpo no suele oponerse y, en caso de rechazo, lo más común es que se abstengan en la votación. Pero con este nombre hubo muchos votos en contra.
