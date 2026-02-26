urgente24
Argentina primaria: Más montaña para mineras y puente con la UE en juego

Argentina debate una nueva Ley de Glaciares para ampliar la explotación minera. El Gobierno busca activar el acuerdo Mercosur-UE. Sigue la tensión con AFA.

26 de febrero de 2026 - 13:19

EN VIVO

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026. El modelo primario al que se dirige Argentina se juega una jornada clave en el Congreso con el tratamiento de la Ley de Glaciares. El oficialismo busca acelerar el proyecto en la Cámara alta para poder ampliar el terreno de acción de las mineras y aumentar el ingreso de divisas vía la explotación de recursos naturales.

En simultáneo, el Senado tratará también el reconocimiento local del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, siendo Argentina el primer país del bloque en convertirlo en ley. Esto permitirá acelerar la activación de los beneficios mutuos a pesar de las protestas constantes de los productores agropecuarios europeos.

En el frente político, continúa la tensión entre el Gobierno y la AFA. Con el posible procesamiento de Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes latente, la entidad madre del Fútbol Argentino analiza extender el paro previsto para la fecha 9 a modo de incomodar a la Casa Rosada.

En el plano internacional, la ronda de negociaciones de proliferación nuclear entre Estados Unidos e Irán llegó a una nueva pausa luego de un encuentro de tres horas sin avances. si bien los diplomáticos se mostraron optimistas, la mesa de negociaciones encontró posturas duras respecto a las exigencias de desarme y la quita de sanciones en cada caso.

Todo esto y más en el vivo de la tarde de Urgente24:

Con lo justo, Fernándo Iglesias se transformó en embajador

El Senado aprobó este jueves (26/02), en una votación ajustada y con duras críticas, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. El pliego tuvo 38 votos a favor y 31 en contra, además de una abstención.

Javier Milei había nombrado a Fernando Iglesias por decreto "en comisión" en enero pasado -en 2018 lo insultaba por X-, pero faltaba el aval del Congreso. Al tratarse la designación de embajadores de una potestad del Presidente, el cuerpo no suele oponerse y, en caso de rechazo, lo más común es que se abstengan en la votación. Pero con este nombre hubo muchos votos en contra.

Silencios ruidosos en el Fútbol Argentino

Como respaldo al titular de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, los dirigentes del fútbol argentino convocaron a un paro de actividades del 5 al 8 de marzo contra la supuesta persecución judicial y en rechazo a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). River y Racing se abrieron de la movida.

En la reunión donde los dirigentes de los clubes argentinos decidieron la convocatoria a un paro en el fútbol, estuvieron –entre otros- Ignacio Villarroel, vicepresidente de River y por Racing Martín Ferré, vicepresidente segundo del club y Kevin Feldman (secretario general).

