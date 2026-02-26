Argentina primaria: Más montaña para mineras y puente con la UE en juego

Live Blog Post

Con lo justo, Fernándo Iglesias se transformó en embajador

El Senado aprobó este jueves (26/02), en una votación ajustada y con duras críticas, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. El pliego tuvo 38 votos a favor y 31 en contra, además de una abstención.

Javier Milei había nombrado a Fernando Iglesias por decreto "en comisión" en enero pasado -en 2018 lo insultaba por X-, pero faltaba el aval del Congreso. Al tratarse la designación de embajadores de una potestad del Presidente, el cuerpo no suele oponerse y, en caso de rechazo, lo más común es que se abstengan en la votación. Pero con este nombre hubo muchos votos en contra.

