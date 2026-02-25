Por lo menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha rápida de USA con matrícula de Florida fue interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. El incidente, confirmado por el ministerio del Interior(Minint) se produjo en la mañana del miércoles 25/02 cuando la embarcación fue detectada en aguas territoriales cubanas y recibió la orden de detenerse.
EN EL PEOR MOMENTO
Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes
El ministerio del Interior cubano informó que resultaron heridas otras seis personas que viajaban en la lancha rápida de USA que ingresó en aguas territoriales.
El relato oficial informa que la patrullera cubana, con cinco tripulantes, se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó una respuesta inmediata. Como consecuencia del intercambio, el comandante de la nave cubana resultó herido. Tras el tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha murieron y seis más quedaron heridos; todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica.
Sin identidades
Las autoridades no difundieron las identidades ni las posibles motivaciones de los implicados en la lancha rápida, identificada con FL7726SH. El Ejecutivo de la isla reiteró la determinación de proteger aguas territoriales, subrayó que "la defensa nacional constituye un pilar esencial para la estabilidad regional"
Máxima tensión con USA
El enfrentamiento ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba. Los incidentes de este tipo han sido frecuentes en los últimos años. En 2022, se registraron dos casos similares: uno cerca de Villa Clara, donde una lancha estadounidense disparó contra fuerzas cubanas, y otro en Bahía Honda, que terminó con el hundimiento de una embarcación y el fallecimiento de varios tripulantes tras colisionar con una patrullera del Minint.
** Hasta el cierre de esta nota, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no emitió comentarios sobre el incidente.
(Con material de las agencias EFE, AFP y Bloomberg)
