Gustavo Sáenz Vs César Milani y los "guapos de cuartel" de Cristina Kirchner

Sáenz utilizó su cuenta de la red social X (Ex Twitter) redobló sus críticas contra la dirigencia política que, aún, sostiene el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner: “Si algo nos legó el General Güemes fue la valentía de plantarnos contra las ideas y conductas que creemos equivocadas, porque son contrarias al bien común que es nuestra Patria. Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños. Y sepa que lo voy a seguir haciendo, aún con sus amenazas y clases de historia de pacotilla”.