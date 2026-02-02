Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, volvió a pronunciar en la mañana de este lunes (02/02) muy fuertes críticas contra el kirchnerismo y el ex jefe del ejército de la presidencia de Cristina Kirchner, César Milani, los calificó de “guapos de cuartel”.
INTERNA EN EL PJ
Gustavo Sáenz Vs César Milani y los "guapos de cuartel" de Cristina Kirchner
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, redobló este lunes (02/02) sus críticas contra Cristina Kirchner y César Milani, los calificó de “guapos de cuartel”.
Sáenz utilizó su cuenta de la red social X (Ex Twitter) redobló sus críticas contra la dirigencia política que, aún, sostiene el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner: “Si algo nos legó el General Güemes fue la valentía de plantarnos contra las ideas y conductas que creemos equivocadas, porque son contrarias al bien común que es nuestra Patria. Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños. Y sepa que lo voy a seguir haciendo, aún con sus amenazas y clases de historia de pacotilla”.
La pelea entre Gustavo Sáenz y César Milani
El cruce con Milani se dio en la red social X. El ex militar le dijo el sábado 31 de enero al gobernador salteño “guapo de papel” luego de que el mandatario provincial defendiera el pasado 29 de enero a la senadora nacional Carolina Moisés y a los legisladores peronistas de Jujuy que votaron el Presupuesto 2026 en el Congreso.
“¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora. Humildemente, le pido que les dé libertad a los partidos provinciales y se corra de una vez por todas. No los use como una pyme familiar”, tuiteó Saénz el pasado jueves 29 de enero.
El cruce entre Gustavo Sáenz y César Milani por el uso del poncho de Martín Miguel de Güemes
Este tuit del mandatario salteño -que contenía una foto de Saénz con la senadora Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca)- fue el que provocó la rabieta de Milani en X. “Un tipo que se pone en los hombros el poncho rojo, de origen histórico, militar y simbólico, del patriota Martín Miguel de Güemes, critica a la líder del peronismo y dos veces presidente de la Nación, detenida de forma injusta, mientras no duda un minuto en ponerse de rodillas ante Milei en cada ocasión que se le presenta”, escribió el ex general.
Ante esto, Sáenz le dijo hoy a Milani: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.
Más notas de Urgente24
Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda
El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo
Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural
Oferta educativa en Tigre: 100 carreras y curso gratis para emprendedores 100% online
Alivio en Constitución: CABA recuperó un antiguo hotel que funcionaba como "aguantadero"
Julio Zamora acusó a Milei de dañar económicamente a Tigre al suspender el Tren Mitre