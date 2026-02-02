Radio Mitre apuesta al humor con Ariel Tarico para potenciar su franja más competitiva

Si bien cada uno tenía su estilo, las diferencias entre ambos eran similares y en época de kirchnerismo se unían con el fin de apuntar contra las denuncias y acusaciones en contra del modelo que promovió Néstor Kirchner a raíz de su asunción en 2003.

En la actualidad el análisis político de Eduardo Feinmann y de Marcelo Bonelli tiende a ser más distante. Es que mientras que en la primera mañana se muestran más afines al Gobierno, en el programa que le precede suelen ser más críticos.

Es por ese motivo que una gran parte de los oyentes tienden a cambiar el dial cuando el reloj marca las 10:00 y mediante el humor de Ariel Tarico buscarán retener a aquellos que deciden marcharse a otras señales y así mantener el nivel de audiencia que marcan desde el inicio de la programación.

