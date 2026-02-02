En la mañana Radio Mitre sumó un nuevo atractivo a su franja de la mañana con el debut de Ariel Tarico en el pase entre los programas de Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli. El humorista se incorporó aportando su sello característico de ironía política y actualidad, en el momento más escuchado de la emisora.
HIZO SU DEBUT
Radio Mitre apuesta al humor con Ariel Tarico para potenciar su franja más competitiva
Mediante humor y sátira política, Radio Mitre buscará potenciar el pase entre Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli en el escuchado de su programación.
Durante su primera participación, el comediante desplegó algunas de sus imitaciones más conocidas, combinando humor y análisis coyuntural, entre los que se destacaron Javier Milei, Mauricio Macri y Daniel Scioli. El cruce entre los estilos de ambos conductores y la impronta satírica del comediante le dio al pase un tono ágil y dinámico, sin perder el foco en los temas del día.
Su llegada busca potenciar el pase como un espacio propio dentro de la programación, una tendencia cada vez más marcada en la radiofonía argentina. En ese sentido, el humor aparece como un complemento que busca atraer a nuevas audiencias y ofrecer una pausa lúdica en medio del análisis político y económico.
Con una extensa trayectoria en radio, teatro y televisión, inicia así una nueva etapa en la emisora, luego de abandonar el aire de Radio Rivadavia, sumándose a una de las franjas más competitivas del dial. Su debut dejó buenas sensaciones y anticipa un pase con mayor protagonismo del humor y la sátira, ingredientes que prometen consolidarse en las próximas emisiones.
Radio Mitre busca mantener cautiva a su audiencia
Desde hace años cuando Marcelo Longobardi y Jorge Lanata protagonizaban el pase diario de sus respectivos programas, Radio Mitre supo posicionarse como la emisora más escuchada del país.
Si bien cada uno tenía su estilo, las diferencias entre ambos eran similares y en época de kirchnerismo se unían con el fin de apuntar contra las denuncias y acusaciones en contra del modelo que promovió Néstor Kirchner a raíz de su asunción en 2003.
En la actualidad el análisis político de Eduardo Feinmann y de Marcelo Bonelli tiende a ser más distante. Es que mientras que en la primera mañana se muestran más afines al Gobierno, en el programa que le precede suelen ser más críticos.
Es por ese motivo que una gran parte de los oyentes tienden a cambiar el dial cuando el reloj marca las 10:00 y mediante el humor de Ariel Tarico buscarán retener a aquellos que deciden marcharse a otras señales y así mantener el nivel de audiencia que marcan desde el inicio de la programación.
