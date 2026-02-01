Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara

En una jornada clave para el mapa político de USA, el demócrata Christian Menefee triunfó en la elección especial del 18º Distrito de Texas. Este resultado no solo asegura un escaño para su partido, sino que reduce la ya ajustada ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, dejando el tablero en un crítico 218-214, según Reuters.