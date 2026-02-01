En una jornada clave para el mapa político de USA, el demócrata Christian Menefee triunfó en la elección especial del 18º Distrito de Texas. Este resultado no solo asegura un escaño para su partido, sino que reduce la ya ajustada ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, dejando el tablero en un crítico 218-214, según Reuters.
A TRUMP SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA
Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara
Adiós a la ventaja republicana: El demócrata Christian Menefee se impuso en la elección especial por el distrito 18 de Texas y equilibra el Parlamento
Resultados clave de las elecciones especiales
- Cámara de Representantes (Distrito 18, Texas): Christian Menefee (37 años, ex fiscal del condado de Harris) venció a Amanda Edwards en la segunda vuelta.
- Senado Estatal de Texas: El demócrata Taylor Rehmet logró un "flip" (cambio de bando) en un distrito que Donald Trump había ganado por 17 puntos en 2024.
- Impacto inmediato: Los demócratas exigen la juramentación inmediata de Menefee para estrechar el margen de votación en proyectos clave.
Un golpe al control de los republicanos en Washington
Con la llegada de Menefee, la mayoría republicana bajo el mando de Mike Johnson se vuelve aún más frágil. En un Congreso estrechamente dividido, cada voto cuenta para aprobar leyes sobre temas sensibles como:
- Inmigración: Procedimientos operativos más estrictos para agentes federales.
- Salud: El restablecimiento de subsidios federales al seguro médico.
- Presupuesto: Negociaciones de gasto público que requieren cohesión total del bloque oficialista.
- Dato Político: El escaño del Distrito 18 estuvo vacante tras el fallecimiento del representante Sylvester Turner en marzo pasado. Menefee ahora asume la representación de un área sólidamente demócrata que incluye el centro de Houston.
¿Efecto dominó hacia las elecciones de noviembre?
Aunque las elecciones especiales suelen tener dinámicas propias, el triunfo de Taylor Rehmet en el Senado estatal ha encendido las alarmas en el Partido Republicano. Ganar en un territorio donde Trump aventajó por casi 20 puntos es visto por el Comité Nacional Demócrata como una señal de "impulso imparable" de cara a las legislativas de mitad de mandato.
Próximas fechas clave en el calendario electoral:
- Marzo: Elección especial en Georgia.
- Abril: Elección especial en Nueva Jersey.
- Agosto: Elección especial en California.
La tortuga de Trump
Con la incorporación de Menefee, la Cámara de Representantes queda configurada con 218 escaños para el Partido Republicano y 214 para el Partido Demócrata. Este estrecho margen de cuatro votos define el quórum necesario para la aprobación de leyes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar