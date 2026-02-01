urgente24
A TRUMP SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara

Adiós a la ventaja republicana: El demócrata Christian Menefee se impuso en la elección especial por el distrito 18 de Texas y equilibra el Parlamento

01 de febrero de 2026 - 11:48
Donald Trump viendo cómo por un poquito se le desestabiliza el quórum en el Parlamento

En una jornada clave para el mapa político de USA, el demócrata Christian Menefee triunfó en la elección especial del 18º Distrito de Texas. Este resultado no solo asegura un escaño para su partido, sino que reduce la ya ajustada ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, dejando el tablero en un crítico 218-214, según Reuters.

image
Resultados clave de las elecciones especiales

  • Cámara de Representantes (Distrito 18, Texas): Christian Menefee (37 años, ex fiscal del condado de Harris) venció a Amanda Edwards en la segunda vuelta.
  • Senado Estatal de Texas: El demócrata Taylor Rehmet logró un "flip" (cambio de bando) en un distrito que Donald Trump había ganado por 17 puntos en 2024.
  • Impacto inmediato: Los demócratas exigen la juramentación inmediata de Menefee para estrechar el margen de votación en proyectos clave.

Un golpe al control de los republicanos en Washington

Con la llegada de Menefee, la mayoría republicana bajo el mando de Mike Johnson se vuelve aún más frágil. En un Congreso estrechamente dividido, cada voto cuenta para aprobar leyes sobre temas sensibles como:

  • Inmigración: Procedimientos operativos más estrictos para agentes federales.
  • Salud: El restablecimiento de subsidios federales al seguro médico.
  • Presupuesto: Negociaciones de gasto público que requieren cohesión total del bloque oficialista.
  • Dato Político: El escaño del Distrito 18 estuvo vacante tras el fallecimiento del representante Sylvester Turner en marzo pasado. Menefee ahora asume la representación de un área sólidamente demócrata que incluye el centro de Houston.

¿Efecto dominó hacia las elecciones de noviembre?

Aunque las elecciones especiales suelen tener dinámicas propias, el triunfo de Taylor Rehmet en el Senado estatal ha encendido las alarmas en el Partido Republicano. Ganar en un territorio donde Trump aventajó por casi 20 puntos es visto por el Comité Nacional Demócrata como una señal de "impulso imparable" de cara a las legislativas de mitad de mandato.

Próximas fechas clave en el calendario electoral:

  1. Marzo: Elección especial en Georgia.
  2. Abril: Elección especial en Nueva Jersey.
  3. Agosto: Elección especial en California.

La tortuga de Trump

image
A Trump se le escapó la tortuga

